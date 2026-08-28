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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría insta a alcaldes de Tolima a garantizar servicio de bomberos: 7 municipios sin convenio

Procuraduría insta a alcaldes de Tolima a garantizar servicio de bomberos: 7 municipios sin convenio

El llamado se da en medio de un escenario de alta preocupación por los incendios forestales que afectan al departamento, que actualmente es el más afectado del país, con 11 incendios activos, según el más reciente balance de la UNGRD.

Incendio en Tolima
Incendio en Tolima
AFP
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Una gran alerta prende la Procuraduría General de la Nación en medio del difícil contexto que se vive en el Tolima y otras zonas del país por los incendios. La entidad pidió a los alcaldes del departamento garantizar de manera continua, eficiente y oportuna el servicio de bomberos para responder ante incendios, rescates y otras emergencias.

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La preocupación se concentra en siete municipios del Tolima: Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica, donde todavía no estaría formalizado el convenio necesario para garantizar la atención por parte de los bomberos. La situación genera inquietud puesto que, si se presenta una emergencia, la capacidad de respuesta que tendrían hacia estas poblaciones es cuestionable.

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La Procuraduría advirtió que las actuales condiciones climáticas del Tolima aumentan el riesgo de incendios de cobertura vegetal y forestales, por lo que pidió a las administraciones municipales tomar medidas de manera inmediata.

Línea de fuego sobre las montañas iluminando el cielo nocturno y luces de un poblado distante en la parte inferior.
Línea de fuego observada durante la noche sobre la vegetación de las zonas altas en el municipio de Gualanday, Tolima. La conflagración se enmarca en las emergencias por incendios forestales reportadas por las autoridades en esta zona de Colombia.
AFP

El panorama resulta aún más preocupante al revisar las cifras nacionales. Según el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), actualmente hay 21 incendios activos en cinco departamentos, mientras que otros dos incendios se encuentran controlados. El Tolima registra la mayor cantidad, con 11 incendios activos.

Después del Tolima aparece Nariño, con cinco incendios activos; Valle del Cauca y Cundinamarca reportan dos cada uno, mientras Huila registra uno. Los datos muestran la presión que enfrentan las autoridades para atender las emergencias, especialmente en territorios donde el fuego puede avanzar rápidamente y afectar zonas de vegetación, viviendas o comunidades.

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Ante este escenario, la Procuraduría pidió a los municipios adoptar medidas administrativas, presupuestales y contractuales para garantizar el servicio bomberil. También solicitó establecer mecanismos de contingencia mientras se formalizan los convenios y anunció que continuará haciendo seguimiento a la situación, con el propósito de proteger a las comunidades y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las emergencias.

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Procuraduría General de la Nación

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