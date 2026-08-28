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No tiene vínculo familiar con el presidente: Gobierno sobre padre Rodolfo Londoño De La Espriella

El padre Rodolfo Londoño De La Espriella fue designado como representante del Gobierno ante los Consejos Superiores de cinco universidades públicas.

Padre Rodolfo Londoño De La Espriella
Padre Rodolfo Londoño De La Espriella.
Foto: Archivo
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Desde la Presidencia de la República aclararon que el padre Rodolfo Londoño De La Espriella no tiene ningún parentesco ni vínculo familiar con el jefe de Estado.

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El pronunciamiento se da después de que el padre Londoño fuera designado como representante del Gobierno en cinco Consejos Superiores Universitarios.

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“La coincidencia en uno de sus apellidos no constituye relación de consanguinidad, afinidad o parentesco alguno. Por lo tanto, son falsas las versiones que han pretendido presentar esta designación como un nombramiento de un familiar del jefe de Estado”, señalan desde la Presidencia.

Es importante recordar que, desde el Pacto Histórico, habían anunciado que demandarían este nombramiento, pues, según ese sector político, viola el régimen de inhabilidades por conflicto de intereses.

“Esta designación no constituye un cargo remunerado. El padre Rodolfo Londoño de la Espriella no recibe salario, honorarios ni remuneración alguna por ejercer esta representación presidencial ante los Consejos Superiores Universitarios para los cuales fue designado”, explican desde el Gobierno.

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Por último, desde la Presidencia aseguran que este nombramiento responde exclusivamente a criterios de idoneidad y servicio.

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“La representación del Presidente de la República en estas instancias busca contribuir al fortalecimiento de la educación superior, promover el diálogo institucional y garantizar una interlocución responsable entre el Gobierno nacional y las comunidades universitarias”, señala el comunicado de la Presidencia.

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