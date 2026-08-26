¿Jugar en el Real Madrid? El campamento en Tolima que ilusiona a futbolistas juveniles

Un campamento de fútbol realizado en Ibagué, Tolima, abrió una puerta de ilusión para decenas de jóvenes que buscan convertir su talento en una oportunidad para llegar al fútbol europeo. La convocatoria reunió a numerosos futbolistas, muchos de ellos sin estar vinculados a clubes profesionales, y puso en marcha un proceso de selección que podría llevar a algunos de los mejores jugadores a España. Incluso, se conoció que el joven colombiano Sebastián Parra ya fue convocado para realizar su primer entrenamiento con las divisiones juveniles del Real Madrid.

Henry Barón, uno de los responsables del proceso de scouting, explicó en Blog Deportivo que la convocatoria permitió observar a una gran cantidad de jugadores y que el objetivo era reducir el grupo hasta dejar alrededor de 30 finalistas para posteriormente seleccionar entre dos y tres futbolistas.

Entre los talentos que más llamaron la atención apareció un defensor central zurdo de casi 1,90 metros, fuerte en el juego aéreo y con buenas condiciones técnicas. También sorprendió un mediocampista de apenas 16 años capaz de realizar jugadas como rabonas. A ellos se sumó un delantero de 16 años procedente de Cali, quien, de acuerdo con Barón, podría estar entre los finalistas por las condiciones que mostró durante las pruebas.

“La mayoría de los que vinieron aquí es porque están libres, sin clubes profesionales ni nada”, explicó Barón, quien considera que existe talento que todavía no ha encontrado una estructura que le permita proyectarse.



El análisis de DT español

Para observar a los jóvenes llegó a Ibagué el entrenador español Carlos Pérez Salvachúa, técnico con experiencia en las categorías inferiores del Real Madrid y con pasos por clubes de primera y segunda división de España, además de experiencias internacionales.



Salvachúa explicó que el talento por sí solo no garantiza el éxito en Europa y puso como ejemplo al delantero colombiano Luis Javier Suárez, a quien dirigió durante su etapa en Valladolid. Según el entrenador español, el atacante se diferenciaba por su capacidad competitiva y fortaleza mental.

“Era diferente por lo competitivo que era sobre todo y por lo fuerte mentalmente que era”, recordó.

Luis Javier Suárez celebra gol con la Selección Colombia Foto: AFP

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Arquero colombiano en Real Madrid

Barón confirmó que uno de los jugadores que maneja, el arquero colombiano Sebastián Parra, de 18 años y 1,90 metros de estatura, fue citado para realizar su primer entrenamiento con el juvenil del Real Madrid.

Además, explicó que los jóvenes seleccionados en Ibagué serían proyectados inicialmente hacia España, con opciones en Madrid y Jerez, y que algunos podrían viajar en diferentes momentos, dependiendo de su proceso de formación.