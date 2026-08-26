Nuevo fracaso del fútbol colombiano en Libertadores, ¿hace cuántos años no se clasifica a cuartos?

El fútbol colombiano volvió a quedarse sin representantes en las instancias decisivas de la Copa Libertadores y el debate sobre la pérdida de protagonismo internacional volvió a tomar fuerza. La eliminación de Deportes Tolima ante Independiente del Valle (4-1 en el global) dejó al país sin equipos en los cuartos de final.

Durante el análisis realizado en Blog Deportivo, se recordó que el último equipo colombiano que alcanzó los cuartos de final de la Libertadores fue Deportivo Pereira, en 2023. En ese entonces, el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo superó a Independiente del Valle en los octavos de final y posteriormente quedó eliminado frente a Palmeiras. Desde entonces, ningún club colombiano ha logrado volver a instalarse entre los ocho mejores del torneo.



Ausencia de históricos en cuartos de Libertadores

La eliminación del Tolima también puso sobre la mesa la crisis de resultados que atraviesan algunos de los clubes más importantes del país. Millonarios acumula 29 años sin disputar los octavos de final de la Libertadores; América de Cali y Deportivo Cali llevan 23, Independiente Medellín 21, Santa Fe 11 y Atlético Nacional tres.

Además, Colombia no conquista el torneo desde 2016, cuando el verdolaga levantó el trofeo, por lo que ya transcurrió una década desde el último título continental.

Atlético Nacional 2016 // Foto: AFP

El contraste con otros países resulta todavía más preocupante. Los ocho equipos que alcanzaron los cuartos de final de este 2026 están repartidos entre Brasil, con cuatro representantes; Argentina, con dos, y Ecuador, con dos. Precisamente Ecuador fue señalado durante el debate como uno de los grandes ejemplos del crecimiento de una liga que durante años fue considerada inferior a la colombiana.



“Ecuador, que lo mirábamos por encima del hombro, ya metió dos en los mejores ocho del continente”, señaló el periodista Julián Capera en Blog Deportivo.

Los panelistas atribuyeron el retroceso a una combinación de factores, entre ellos la falta de inversión, la venta temprana de futbolistas, la dificultad para atraer extranjeros de jerarquía, las condiciones salariales y un sistema de competencia que, según el análisis, no favorece la preparación para los torneos internacionales. También cuestionaron que los equipos tengan una nómina limitada (25 jugadores) para afrontar calendarios con partidos entre semana y fines de semana, además de la ausencia de ascenso y descenso en todas las categorías.

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El debate también apuntó al formato del campeonato colombiano, la presión sobre los entrenadores y las decisiones dirigenciales. Para los periodistas, la eliminación del Tolima no puede analizarse únicamente desde el rendimiento de un club, especialmente teniendo en cuenta su presupuesto, sino que debe servir para revisar el funcionamiento general de la industria en el país.