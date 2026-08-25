Tolima, eliminado en octavos de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

Independiente del Valle ratificó su superioridad sobre Deportes Tolima y selló este martes su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 3-1 en Quito, redondeando una serie que dominó de principio a fin y que cerró con un global de 4-1.

Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló, a los 59, 70 y 90+5 minutos, respectivamente, marcaron los goles del negriazul en el estadio Banco Guayaquil. Junior Hernández, a los 84, anotó el descuento de los pijaos con un golazo.

El camino de los Rayados del Valle se empina ahora con un desafío de máxima exigencia: Flamengo, vigente campeón de la Libertadores y aspirante a conquistar su quinto título continental, será su rival en los cuartos de final.