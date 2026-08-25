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Tolima, eliminado en octavos de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

El equipo de Sebastián Oliveros no pudo remontar el marcador del partido de ida y así se acaba el sueño internacional.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Independiente del Valle ratificó su superioridad sobre Deportes Tolima y selló este martes su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 3-1 en Quito, redondeando una serie que dominó de principio a fin y que cerró con un global de 4-1.

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Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló, a los 59, 70 y 90+5 minutos, respectivamente, marcaron los goles del negriazul en el estadio Banco Guayaquil. Junior Hernández, a los 84, anotó el descuento de los pijaos con un golazo.

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