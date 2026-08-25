Tolima, eliminado en octavos de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

Independiente del Valle ratificó su superioridad sobre Deportes Tolima y selló este martes su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 3-1 en Quito, redondeando una serie que dominó de principio a fin y que cerró con un global de 4-1.
Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló, a los 59, 70 y 90+5 minutos, respectivamente, marcaron los goles del negriazul en el estadio Banco Guayaquil. Junior Hernández, a los 84, anotó el descuento de los pijaos con un golazo.
El camino de los Rayados del Valle se empina ahora con un desafío de máxima exigencia: Flamengo, vigente campeón de la Libertadores y aspirante a conquistar su quinto título continental, será su rival en los cuartos de final.
PUEDE SER UNO DE LOS GOLAZOS DE LA COPA... Junior Hernández aprovechó el regalito, sacó el remate de larga distancia y estampó el 1-2 (1-3 global) de Deportes Tolima contra Independiente Del Valle.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2026
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eTwZUPghB9