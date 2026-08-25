¿Cuándo es el sorteo de la UEFA Champions League 2026/27? Fecha y hora en Colombia

Con el cierre de la fase previa, la UEFA Champions League 2026/27 ya se prepara para el inicio de su fase de liga, instancia en la que estarán algunos de los mejores clubes del fútbol europeo. Entre ellos aparece el París Saint-Germain (PSG), que buscará conquistar el título por tercera temporada consecutiva y convertirse en tricampeón, un logro que hasta ahora solo han conseguido el Ajax, el Bayern Múnich y el Real Madrid.

Sin embargo, el camino hacia una nueva ‘Orejona’ no será sencillo para el conjunto parisino. El actual campeón tendrá que enfrentarse a grandes equipos como el propio Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal y FC Barcelona, entre otros, que también parten como candidatos para quedarse con el máximo trofeo del fútbol de clubes en Europa.

PSG se corona campeón por segunda vez AFP

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League 2026/27?

El sorteo de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el próximo jueves 27 de agosto, fecha en la que se conocerá el calendario de enfrentamientos de la fase de liga.

Para los aficionados en Colombia, el evento podrá seguirse EN VIVO desde las 11:00 de la mañana.



¿Dónde ver EN VIVO y online el sorteo de la Champions?

La ceremonia contará con transmisión en vivo de ESPN y Disney+, plataformas en las que se podrá seguir todo el desarrollo del sorteo.

Además, quienes busquen una alternativa gratuita podrán disfrutar del evento a través de los canales oficiales de la UEFA, tanto en su canal de YouTube como en su página web.

UEFA Champions League // Foto: AFP

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Bombos de la Champions League 2026/27

Los equipos que participarán en la fase de liga estarán distribuidos de la siguiente manera:



Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3: Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como 1907 y RC Lens.

¿Cuándo comienza la Champions League 2026/27?

La Champions League 2026/27 comenzará el próximo 8 de septiembre, con la disputa de la primera jornada de la fase de liga.

Los partidos correspondientes a esa primera fecha se conocerán horas después de que finalice el sorteo oficial del 27 de agosto, cuando quedará definido el camino que deberán afrontar los principales clubes de Europa en busca de la ‘Orejona’.