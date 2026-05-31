Gol de Luis Díaz, elegido entre los mejores de la Champions: véalo aquí

Pese que la temporada en Europa ya terminó tras el título de PSG en la Champions League, el colombiano Luis Díaz sigue dando de qué hablar en el viejo continente en donde su nombre sigue apareciendo en diferentes galardones y premios, ahora entre los mejores goleadores de este torneo.

Luis Díaz, protagonista en Champions // Foto: AFP

Luis Díaz, entre los mejores goles de la Champions League

A lo largo del torneo, ‘Lucho’ fue uno de los más determinantes para los dirigidos por Vicent Kompany en diferentes duelos, entre esos, en su partido vs. Real Madrid en donde fue clave para la clasificación del cuadro bávaro en su camino en búsqueda de la Orejona, que se quedó en el camino.

De hecho, fue uno de sus goles uno de los más destacados de la competencia: el que le hizo en la semifinal al PSG en el duelo de ida y terminó siendo elegido el tercero más importante de la competencia en esta edición la Champions League.

Estos fueron los mejores goles de la Champions

El gol de volea, el tercero de los tres que marcó el uruguayo del Real Madrid Federico Valverde ante el Manchester City, en la ida de los octavos de final, fue elegido el mejor tanto de la presente temporada de la Liga de Campeones.



El tanto de Valverde fue el primero de los diez que seleccionó el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA. El uruguayo completó su actuación con un triplete ante el Manchester City que terminó con 3-0 y supuso el pase del Real Madrid para cuartos de final.

El gol del defensa del Tottenham Micky Van de Ven, ante el Copenhague, en la fase liga, quedó segundo mientras que el disparo del colombiano Luis Díaz, dle Bayern Múnich, ante el París Saint Germain, en la ida de la semifinal que terminó con 5-4, fue el tercero de los elegidos.