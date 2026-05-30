El PSG alarga su hegemonía desde el punto penal: venció 4-3 al Arsenal

Los penaltis terminaron por definir una final vibrante en Budapest y consolidaron la hegemonía europea del París Saint-Germain, que conquistó por segundo año consecutivo la Champions League tras imponerse al Arsenal desde los once metros. El triunfo también confirmó el exitoso proyecto liderado por el técnico español Luis Enrique, quien alcanzó su tercer título como entrenador en el máximo torneo de clubes de Europa, después del conseguido con el Barcelona y el obtenido la temporada pasada con el conjunto parisino.

La derrota prolongó la maldición continental del Arsenal, que llegó invicto a la final y buscaba conquistar por primera vez la Champions League. Sin embargo, volvió a quedarse a las puertas del título, tal como ocurrió en 2006 cuando perdió la única final que había disputado hasta ahora frente al Barcelona.

El encuentro comenzó de manera ideal para el equipo dirigido por Mikel Arteta. Apenas a los seis minutos, un error de Marquinhos en la mitad de la cancha fue aprovechado por Kai Havertz, quien recorrió varios metros con balón dominado y definió con precisión para vencer al arquero Matvei Safónov y poner en ventaja al conjunto londinense.

El gol obligó al PSG a asumir el control absoluto del partido. Los franceses dominaron la posesión y buscaron constantemente espacios ante una defensa inglesa bien organizada. Gabriel y William Saliba lideraron una sólida actuación defensiva que impidió que el conjunto parisino generara demasiadas ocasiones claras durante gran parte del compromiso.



A pesar del dominio territorial del PSG, el Arsenal estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso. Havertz volvió a generar peligro en una rápida transición ofensiva, pero Marquinhos logró corregir su error inicial y evitó el segundo tanto de los ingleses.

En la segunda mitad, el conjunto francés mantuvo la presión y encontró la recompensa a la hora de partido. Khvicha Kvaratskhelia desbordó dentro del área y fue derribado por Christian Mosquera. El árbitro señaló penalti y Ousmane Dembélé asumió la responsabilidad desde los once pasos. El delantero francés no falló y estableció el empate, devolviendo la esperanza al vigente campeón.

París Saint-Germain campeón de Champions 2026 AFP

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Con el 1-1, el partido cambió completamente. El Arsenal abandonó parte de su cautela y el encuentro se transformó en un intercambio constante de ataques. Kvaratskhelia estuvo cerca de marcar el segundo para el PSG con un remate que se estrelló en el poste, mientras que David Raya se convirtió en una de las figuras del equipo inglés gracias a varias intervenciones decisivas.

Ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad en el tiempo reglamentario ni en la prórroga. Durante los 30 minutos adicionales, David Raya sostuvo al Arsenal con varias atajadas, mientras que Vitinha estuvo cerca de darle el título al PSG con un disparo que pasó muy cerca del arco.

La definición se trasladó entonces a los penaltis. Allí apareció la serenidad del conjunto francés. El PSG convirtió cuatro de sus lanzamientos y solo falló Nuno Mendes, cuyo remate fue contenido por Raya. Sin embargo, el Arsenal desperdició dos cobros decisivos. Eberechi Eze y Gabriel enviaron sus disparos fuera del arco, permitiendo que el equipo parisino celebrara una nueva consagración europea.

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Con este triunfo, el PSG entra en el grupo de clubes que han logrado defender con éxito el título continental y confirma su lugar entre las grandes potencias del fútbol europeo. Además, Luis Enrique se une al reducido grupo de entrenadores que han conquistado tres títulos de Champions League, junto a nombres históricos como Zinedine Zidane, Pep Guardiola y Bob Paisley.

La noche de Budapest terminó siendo una celebración para el fútbol francés y para un PSG que sigue construyendo su historia en Europa, mientras que el Arsenal deberá esperar una nueva oportunidad para romper una sequía que ya supera dos décadas.