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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Seleccionador de España reacciona a sanciones por pelea en final vs. Argentina: "Víctimas"

Seleccionador de España reacciona a sanciones por pelea en final vs. Argentina: "Víctimas"

La final de la Copa del Mundo del 19 de julio estuvo manchada por los empujones y agresiones entre jugadores de ambos seleccionados luego del pitazo final.

Luis de la Fuente, primer técnico calvo en ganar un Mundial.
Luis de la Fuente, primer técnico calvo en ganar un Mundial. Foto: APF
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó que sus jugadores fueron las "víctimas" y los "perjudicados" por lo que sucedió al término de la final del Mundial contra Argentina.

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La Comisión Disciplinaria de la FIFA dio a conocer el pasado viernes las sanciones a los jugadores implicados en la tángana tras la final: diez partidos de suspensión a Leandro Paredes, siete a Nahuel Molina, tres al técnico Roberto Ayala y uno a Thiago Almada, por parte de Argentina, y otro al jugador español Gavi.

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Luis de la Fuente, en una entrevista en el programa '25 horas' de Radio Nacional de España, se mostró tajante y señaló que son cosas que "destacan" en el mundo del fútbol y que hay que "visibilizar" para que no se produzcan "más" porque es algo "intolerable e inadmisible".

"Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones", sentenció el seleccionador.

De la Fuente dijo que recibió mensajes de "disculpa" por parte del seleccionador argentino, Lionel Escaloni, y de algunos jugadores e insistió en que sería bueno que no "volvieran" a suceder esas situaciones por el "bien" del fútbol, que debe "educar y formar en valores" a los más jóvenes.

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