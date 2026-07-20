La increíble reacción de Lamine Yamal mientras Gavi y Paredes se estaban peleando

La final del Mundial 2026 no solamente dejó a España como la campeona del mundo, luego de vencer a Argentina por 1-0, gracias al tanto que marcó Ferrán Torres, sino también por un particular video que le ha dado la vuelta al mundo tras el polémico cierre del compromiso, que dejó un ambiente tenso.

Y es que el duelo se calentó tras el pitazo final, pues varios jugadores protagonizaron un fuerte rifirrafe en el campo, pero mientras eso ocurría, Lamine Yamal fue captado realizando un increíble gesto que nadie esperaba en ese momento.

Resulta que el joven futbolista del Barcelona, de tan solo 18 años, permaneció concentrado a pocos metros del altercado que involucró al argentino Leandro Paredes y a su compatriota, el español Gavi. El contraste entre ambas escenas se hizo viral y se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales luego de la victoria de España.

Lamine Yamal reza mientras Paredes se pelea con Gavi

Las cámaras enfocaron a Lamine Yamal en un momento de tranquilidad, mientras al fondo se desarrollaba una pelea entre Leandro Paredes y Gavi tras el pitazo final que le dio el título a España.

La escena llamó la atención de miles de aficionados por el comportamiento del atacante español, quien permaneció en oración mientras otros futbolistas protagonizaban un enfrentamiento en medio de la frustración de Argentina por la derrota.

El episodio ocurrió después de una final marcada por la intensidad y la tensión, especialmente luego de la caída de la Albiceleste en el MetLife Stadium.

Publicidad

lamine rezando, el resto dándose de hostias y rosalía sonando de fondo ,q vídeo pic.twitter.com/aHGPHfv8RO — natt (@unpococlownn) July 20, 2026

Otro episodio inesperado durante la pelea de Paredes y Gavi

Otro de los momentos que llamó la atención en redes sociales durante la pelea protagonizada por Gavi y Paredes fue el instante en el que Nico Williams y Dani Olmo, arrodillados, se abrazaron conmovidos por el triunfo de España.

Publicidad

Aunque la escena fue inesperada, los dos jugadores españoles conservaron la calma y celebraron su victoria ante Argentina. Sin embargo, cuando la pelea se salió de control, Williams intervino para detener el roce y separar a Paredes y Gavi.

Ferran Torres marcó el gol que le dio el Mundial a España

Más allá de las imágenes posteriores al partido, el gran protagonista dentro de la cancha fue Ferran Torres, autor del tanto que aseguró el segundo título mundial para España.

Su anotación recordó el histórico gol de Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010 y terminó premiando el dominio mostrado por el equipo español durante gran parte del encuentro.

Argentina resistió gracias a las intervenciones de Emiliano "Dibu" Martínez, pero terminó condicionada por la expulsión de Enzo Fernández, que obligó al conjunto de Lionel Scaloni a disputar toda la prórroga con un jugador menos.

España conquistó el Mundial 2026 tras superar a Argentina

Publicidad

La selección dirigida por Luis de la Fuente cerró una campaña destacada, eliminando en las rondas decisivas a Portugal, Bélgica, Francia y finalmente a Argentina.

Durante la final, España dominó la posesión, generó la mayor cantidad de opciones de gol y limitó la influencia de Lionel Messi en lo que pudo haber sido su última participación en una Copa del Mundo.