Cucurella cumplió su promesa y mostró su tatuaje de Luis de la Fuente

Marc Cucurella volvió a convertirse en tendencia luego de compartir en sus redes sociales el tatuaje con el que cumplió la promesa que hizo antes del Mundial de 2026. El lateral izquierdo, reciente campeón del mundo con España y refuerzo del Real Madrid, inmortalizó en su cuerpo la imagen del seleccionador Luis de la Fuente después de conquistar el título frente a Argentina en la final disputada en Estados Unidos.

Antes del inicio del torneo que se celebró en Estados Unidos, México y Canadá, el defensor había asegurado que, si la selección española conseguía levantar la Copa del Mundo, se tatuaría el rostro del entrenador que condujo a La Roja hacia la segunda estrella de su historia.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Cucurella apareció junto al reconocido tatuador español Ganga, artista que ha trabajado con figuras internacionales como LeBron James. Junto a la imagen escribió una frase breve: "Las promesas se cumplen", posteó el lateral.

¿Cómo quedó el tatuaje de Marc Cucurella?

Minutos después de publicar la fotografía con el tatuador, el futbolista reveló el resultado final del diseño. La obra fue realizada en el tríceps del brazo izquierdo y muestra una versión caricaturesca de Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo.

Así quedó el tatuaje de Cucurella con Luis de la Fuente. Foto de historia de Instagram.

El tatuaje también incorpora el logotipo oficial del Mundial 2026 como parte del fondo, convirtiéndose en un homenaje tanto al entrenador como al título conseguido por España, que volvió a proclamarse campeona del mundo 16 años después de su histórica conquista en Sudáfrica 2010.

Las imágenes fueron ampliamente compartidas por aficionados y usuarios en redes sociales, donde el gesto del defensor generó cientos de reacciones.

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¿Qué promesa había hecho Cucurella antes del Mundial?

El ahora jugador del Real Madrid había dejado claro, antes del comienzo de la Copa del Mundo, que cumpliría un homenaje muy particular si España lograba coronarse campeona.

Con el título ya asegurado tras vencer a Argentina en la final, el lateral decidió mantener su palabra y acudir al estudio de Ganga para inmortalizar el rostro de Luis de la Fuente, entrenador que lideró a la selección durante el camino hacia el campeonato.