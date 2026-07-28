Alberto Suárez reveló qué paso en el camerino de la Selección entre Jhon Durán y Néstor Lorenzo

Las versiones sobre lo ocurrido durante el descanso del partido entre Colombia y Perú por las eliminatorias al Mundial de 2026 volvieron después de que Alberto Suárez, entrenador de Envigado y uno de los técnicos más cercanos a Jhon Jáder Durán, quien aseguró haber hablado directamente con el delantero sobre el incidente que, según distintas versiones, marcó su salida de la convocatoria de la Selección Colombia.

El estratega explicó que decidió preguntarle personalmente al futbolista por los rumores que circularon después de aquel compromiso y compartió la respuesta que recibió. Según contó, la explicación de Durán apunta a que el contacto con Néstor Lorenzo ocurrió de manera accidental en medio de una discusión con otro integrante del plantel.

¿Qué reveló Alberto Suárez sobre Jhon Jáder Durán y Néstor Lorenzo?

Durante su participación en el pódcast Un Break, Suárez relató que la conversación con Durán se dio cuando el atacante regresó a Envigado para entrenar mientras definía su futuro deportivo.

El técnico explicó que quiso aclarar de primera mano lo sucedido y le preguntó si era cierto que había protagonizado un altercado en el camerino de la Selección Colombia.



De acuerdo con el entrenador, el jugador inicialmente negó esa versión, pero luego le explicó cómo recuerda el episodio.

Según el relato que compartió Suárez, Durán le dijo que en ese momento estaba reclamándole a uno de sus compañeros y lo sujetaba durante la discusión. Mientras eso ocurría, sintió que alguien lo tomó por detrás y reaccionó intentando soltarse, sin saber que quien lo sujetaba era Néstor Lorenzo.

Siempre según la versión entregada por Alberto Suárez, ese movimiento hizo que el seleccionador colombiano terminara cayendo, aunque el delantero le aseguró que nunca supo que se trataba del entrenador cuando intentó liberarse.

Jhon Jader Durán dio su versión de lo que pasó en el camerino de la Selección: sí estuvo involucrado Néstor Lorenzo #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/3R9cFB2JQn — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 28, 2026

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En palabras de Durán, citadas por el DT: “Es cierto que yo agarré, yo tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo. El técnico me agarró por detrás, pero yo no sabía que era el profe. Yo moví los brazos para quitármelo de encima, porque no me sentía bien que me agarrara. Y claro, el profe cayó”.

La situación a la que hizo referencia Suárez corresponde al compromiso frente a Perú por las eliminatorias sudamericanas.

Ese día, Jhon Jáder Durán no regresó para disputar el segundo tiempo y fue reemplazado durante el descanso. Horas después también abandonó la concentración de la Selección Colombia.

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En aquel momento, la comunicación oficial indicó que el delantero presentaba molestias físicas en la espalda. Posteriormente comenzaron a circular versiones sobre un supuesto problema en el camerino, aunque tanto Durán como Néstor Lorenzo rechazaron públicamente que hubiera existido un enfrentamiento.

Las declaraciones del entrenador de Envigado aportan ahora una versión distinta sobre cómo se habría producido el incidente que durante meses fue motivo de especulación.

Alberto Suárez salió en defensa del delantero

Más allá de contar la conversación que sostuvo con el atacante, Suárez consideró que el futbolista ha recibido un tratamiento desproporcionado por parte de algunos sectores.

Durante la entrevista aseguró que Durán no ha cometido hechos que justifiquen el nivel de críticas que ha enfrentado y cuestionó que otras figuras del fútbol colombiano hayan sido juzgadas de manera diferente pese a protagonizar situaciones más graves.

“(Jhon) no ha sacado un revólver a nadie, no lo han cogido haciendo disparos, no ha matado a nadie, como otros sí, que los idolatran. Hay otros que llegaban al pueblo y cogían a bala a todo el mundo y los idolatran, todavía los idolatran porque se volvieron personajes de televisión”,

El entrenador también pidió entender el momento personal que atraviesa el delantero y recordó que todavía es un jugador joven.

Jhon Durán en la Selección Colombia // Foto: AFP

En ese sentido, afirmó que el país debería enfocarse en acompañarlo durante su proceso de crecimiento deportivo y personal, en lugar de convertir cada polémica en una condena definitiva.

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Las palabras del técnico tienen un peso especial porque fue uno de los entrenadores que acompañó a Durán durante su formación en Envigado, club en el que el delantero dio sus primeros pasos como profesional.

El atacante debutó con apenas 15 años en la denominada 'Cantera de Héroes' y rápidamente llamó la atención por sus condiciones ofensivas.

Con el conjunto antioqueño disputó 45 encuentros oficiales, marcó nueve goles y entregó cuatro asistencias antes de ser transferido al Chicago Fire de la MLS.

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Desde entonces su carrera continuó en el fútbol internacional con pasos por Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahçe y Zenit, hasta convertirse en nuevo jugador del Benfica de Portugal.

“Este es un niño. ¿Y sabe qué es lo que le duele al país? Que es un niño rico, que tiene mucho dinero. Porque si no tuviera tanto dinero, no les importaba qué hacía”, dijo.