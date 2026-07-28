Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia: firmó hasta después del Mundial de 2030

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó este martes 28 de julio el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia, en reemplazo de Didier Deschamps, quien estuvo al frente del equipo durante 14 años y conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El exentrenador del Real Madrid firmó un contrato que lo vincula con la selección francesa hasta después del Mundial de 2030 y aseguró que dirigir a los 'Bleus' era el único desafío profesional que quería asumir desde su salida del conjunto español.

"Estoy listo para afrontar el desafío", afirmó Zidane durante su presentación oficial en París. El técnico francés explicó que durante los últimos años rechazó múltiples propuestas de clubes porque su objetivo siempre fue convertirse en seleccionador nacional.

"He tenido ofertas estos cuatro o cinco años para tomar un club, las he rechazado todas por la selección. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia con el Madrid", señaló.



El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, gesticula junto a Zinedine Zidane en la sede del organismo en París. El exjugador asume la dirección técnica del combinado galo en reemplazo de Didier Deschamps. AFP

Zidane regresa a la selección francesa dos décadas después

El nombramiento de 'Zizou' representa un regreso muy especial a la selección francesa. Han pasado 20 años desde su último partido con Francia, disputado en la final del Mundial de Alemania 2006, recordada por el histórico cabezazo al italiano Marco Materazzi que terminó con su expulsión.

También será su regreso a los banquillos cinco años después de su última etapa como entrenador del Real Madrid, el único club que ha dirigido profesionalmente.

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En la casa blanca construyó una de las etapas más exitosas de la historia reciente del fútbol europeo al conquistar tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones de la UEFA entre 2016 y 2018, antes de regresar para una segunda etapa entre 2019 y 2021.

Didier Deschamps deja una de las etapas más exitosas de Francia

Durante la presentación, Zidane rindió homenaje a Didier Deschamps, quien deja la selección tras una etapa histórica. Bajo su dirección, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018 y alcanzó la final del Mundial de Catar 2022, donde cayó frente a Argentina en una de las finales más recordadas de los últimos años.

El nuevo seleccionador aseguró que su intención será mantener la competitividad del equipo. "Vamos a hacer algo diferente. No lo veo como una ruptura, lo veo como una continuidad para que la selección siga ganando", manifestó.

Mbappé y Deschamps AFP

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Zidane promete un estilo inspirado en el Real Madrid

Durante la rueda de prensa, Zidane explicó que su filosofía futbolística estará influenciada por el estilo que desarrolló durante sus años como entrenador del Real Madrid y por su larga experiencia en el fútbol español.

"Lo que haga aquí se parecerá a lo que he hecho todos estos años en el Madrid. La selección era el paso siguiente", afirmó. El exvolante también explicó cuál será su idea futbolística.

"Yo era un 10 en el campo, lo que me motiva es marcar goles, aunque sé que hace falta un equilibrio. Además, he vivido 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica". Asimismo, aseguró que pretende trasladar al banquillo el liderazgo que mostró durante su carrera como futbolista.

En el terreno de juego era un líder y ahora quiero serlo en el banquillo por mi experiencia, por lo que he logrado y por lo que creo ser como entrenador

"Siempre quise dirigir a Francia"

Zidane confesó que convertirse en seleccionador nacional representa el mayor reto de su carrera como entrenador: "En la selección he superado todas las categorías y he ganado un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. He pasado cinco años esperando este momento, estoy emocionado".El técnico también habló sobre España, rival que eliminó recientemente a Francia en el Mundial, aunque dejó claro que su prioridad inmediata serán los compromisos oficiales de septiembre.

"Soy consciente de que en este puesto no solo tendré que ganar a España. Hay que ganar a todos. España es un equipo aguerrido, conozco bien cómo evoluciona el fútbol español. Pero no hay duelos previstos por ahora con España. Mi prioridad son los partidos de septiembre".Con su llegada, Francia inicia una nueva etapa bajo el mando de una de las máximas leyendas del fútbol mundial, con el objetivo de mantenerse entre las principales potencias de cara al Mundial de 2030.