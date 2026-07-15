Llegó la hora de Zizou: Zinedine Zidane será el nuevo técnico de Francia

De acuerdo con la información revelada por el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, Zinedine Zidane asumirá como nuevo director técnico de Les Bleus una vez concluya la participación del equipo en el Mundial 2026.

La decisión llega después de la eliminación francesa en las semifinales de la Copa del Mundo, donde España se impuso por 2-0. Ese resultado también marcará el cierre del exitoso ciclo de Didier Deschamps, quien dirigió a la selección desde el Mundial de 2014 y condujo al equipo al título mundial en Rusia 2018.

Zinedine Zidane y una historia como DT de Francia que se hizo esperar

Según Fabrizio Romano, Zidane era el principal candidato para asumir el cargo una vez terminara la etapa de Deschamps. Aunque durante los últimos años fue vinculado con varios de los clubes más importantes del fútbol europeo, el exfutbolista habría esperado la oportunidad de dirigir a la selección de su país.



🚨🇫🇷 French Federation plan to sign all formal documents with Zinedine Zidane after the end of the World Cup.



Zidane never considered any other proposal over last 8 months; only wanted France job. pic.twitter.com/nertH356Ue — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

Con esta decisión, la máxima figura en la historia del fútbol francés iniciará su primera experiencia al frente del combinado galo, con el reto de mantener al equipo de Mbappé en lo más alto del fútbol de selecciones.

Zidane, la máxima leyenda francesa cumplirá el sueño de dirigir Les Bleus

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Zidane es uno de los jugadores más importantes que ha vestido la camiseta de Francia. Como futbolista conquistó la Copa del Mundo de 1998, disputada en territorio francés, y también fue subcampeón en Alemania 2006.

Aquella final frente a Italia quedó marcada por su expulsión, luego del recordado cabezazo al defensor Marco Materazzi, en una de las imágenes más icónicas de la historia de los Mundiales.

Ahora, el mítico 10 francés, dueño de una zurda prodigiosa, tendrá la misión de liderar una nueva generación de futbolistas franceses desde el banquillo.