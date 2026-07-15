Esta sería la cábala que acompañaría a Argentina en caso de llegar a la final del Mundial

Con España ya en la final del Mundial 2026 y con el Inglaterra-Argentina a punto de jugarse, tres registros ilusionan a los aficionados de La Roja en la definición del título del próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El fútbol es de goles y también de estadísticas, que si bien están hechas para romperlas, al menos estas tres pueden 'jugar' a favor de España en la final de la Copa del Mundo, claro ya en el campo el equipo del seleccionador Luis de la Fuente tendrá que ratificar lo hecho ante Francia en la semifinal.

Los tres datos, que algunos llaman 'maldiciones', han sido irrefutables en las 23 ediciones del torneo hasta este momento.

Nunca en la historia de la Copa del Mundo, que se juega desde 1930, el equipo que tenga en sus filas al vigente ganador del Balón de Oro se consagró campeón.



Precisamente, quien actualmente ostenta ese galardón es el francés Ousmane Dembelé, cuya selección fue eliminada por España, que la superó por 0-2, este martes en la semifinal en Dallas.

Ousmane Dembelé Foto: AFP

Tampoco ha alzado el trofeo una selección que sea dirigida por un entrenador extranjero, actualmente de las tres en acción la de Inglaterra es la que tiene en el banquillo al alemán Thomas Tuchel, quien busca quebrar esa racha y quien dirige a los Tres Leones desde enero 2025.

Otro motivo más para que los hinchas españoles se aferren a ese anhelado segundo título mundial.

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Y la última de estas tres evidencias estadísticas a favor de La Roja afecta directamente a Argentina, el rival de los ingleses este miércoles.

Ningún equipo que ha empezado a jugar el Mundial como líder del escalafón FIFA ha conquistado la Copa del Mundo. La Albiceleste de Lionel Messi comenzó la competición de 2026 como primera del ránking.

Cuando Argentina ganó en el Mundial de Catar 2022 llegó como segunda de ese escalafón y terminó con el título, el tercero en sus alforjas.

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El color que pone en aprietos a Inglaterra

Sin embargo, no todo es malo para Argentina ya que otra cábala puede beneficiar a los dirigidos por Lionel Scaloni en la semifinal de hoy ante Inglaterra. El color azul de su camiseta alternativa.

A lo largo de los mundiales, ambas selecciones se han enfrentado en cinco oportunidades, con tres victorias para los europeos, un triunfo para los sudamericanos y un empate.

Lionel Scaloni Foto: AFP

En dos partidos en los que la Albiceleste usó su uniforme número uno, el blanco y celeste, se impuso Inglaterra (Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002).

Por el invierno austral, Argentina jugó en Chile'62 con la azul de mangas largas y perdió por 3-1 en fase de grupos, la primera vez que utilizó de manera oficial una prenda suplente propia en el torneo, ya que en Suecia'58, al no disponer de indumentaria alternativa, debió jugar con camisetas amarillas prestadas por el club local IFK Malmö.

El estreno de la casaca azul no trajo fortuna en esa ocasión.

A pesar de ese debut negativo, la camiseta azul se transformaría años más tarde en un amuleto histórico ante Inglaterra.

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Las dos veces en las que el azar obligó a Argentina a usar la indumentaria azul, no perdió: en cuartos de final de México'86 ganó por 2-1 con los legendarios goles de Diego Maradona ('la Mano de Dios' y 'el Gol del Siglo'); y en octavos de Francia'98 empató 2-2 y se clasificó a cuartos tras ganar en la tanda de penaltis.

Falta menos para conocer si estos registros se mantendrán o alguno podrá romper lo que muchos consideran maleficios mundialistas.