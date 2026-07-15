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Así está el historial entre Argentina y Inglaterra en los Mundiales

Argentina y Inglaterra vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo. Repase los antecedentes entre ambas selecciones antes de la semifinal del Mundial 2026.

La Selección Argentina de fútbol y la Selección de Inglaterra.
La Selección Argentina de fútbol y la Selección de Inglaterra. Foto: FIFA.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 15 de jul, 2026

Argentina y Inglaterra volverán a encontrarse este miércoles en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que trasciende lo deportivo por la historia que han construido ambas selecciones en las Copas del Mundo.

La Albiceleste, liderada por Lionel Messi, buscará avanzar a su segunda final consecutiva tras conquistar el título en Qatar, mientras que el conjunto inglés intentará disputar nuevamente una final mundialista, algo que no consigue desde 1966, cuando levantó el único trofeo de su historia como anfitrión.

Más allá del presente de ambos equipos, este enfrentamiento es considerado uno de los grandes clásicos de los Mundiales. Para Argentina, además, cada cruce con Inglaterra revive el recuerdo del conflicto por las islas Malvinas, lo que añade un componente histórico y simbólico al compromiso.

¿Cómo está el historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales?

El primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se produjo en Chile 1962, durante la fase de grupos. En aquella oportunidad, Inglaterra se impuso por 3-1.

Cuatro años más tarde, en Inglaterra 1966, volvieron a cruzarse en los cuartos de final. Los locales ganaron por la mínima diferencia (1-0) y avanzaron a la siguiente ronda.

La revancha argentina llegó en México 1986, también en los cuartos de final. En uno de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales, la Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra con un doblete de un tal Diego Armando Maradona y su recordada 'Mano de Dios'.

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El cuarto antecedente se registró en Francia 1998, cuando igualaron 2-2 en los octavos de final. Tras el empate, Argentina consiguió la clasificación al imponerse en la definición por penales.

El enfrentamiento más reciente ocurrió en Corea y Japón 2002, durante la fase de grupos. En esa ocasión, Inglaterra ganó 1-0 en un partido muy disputado.

Ahora, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ambos seleccionados volverán a verse las caras, esta vez en las semifinales.

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El historial registra cinco enfrentamientos mundialistas antes de este nuevo capítulo, con una victoria para Argentina, tres para Inglaterra y un empate que terminó favoreciendo a la Albiceleste desde el punto penal. Este miércoles escribirán una nueva página en una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de la Copa del Mundo.

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