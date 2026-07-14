Argentina vs. Inglaterra 2026: por qué el partido revive la herida de Malvinas

El partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina e Inglaterra, programado para este miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta, Georgia, representa un enfrentamiento que excede los límites del fútbol.

Para ambas naciones, pero especialmente para el pueblo argentino, este choque reactiva la memoria histórica y el orgullo nacional debido al conflicto de las islas Malvinas.

A continuación, explicamos en detalle qué ocurrió en el archipiélago y por qué este partido se juega con la carga de una rivalidad geopolítica que lleva décadas activa.



¿Qué pasó en las Malvinas? El origen de la disputa territorial

La disputa por el control de las islas en el Atlántico Sur, denominadas "Malvinas" en Argentina y "Falklands" en el Reino Unido, tiene raíces profundas.

El conflicto histórico comenzó en 1833, año en el que el Reino Unido estableció el control del territorio y expulsó a las autoridades argentinas allí presentes.



El punto de inflexión bélico ocurrió en abril de 1982. En un intento por ganar popularidad en medio de una crisis interna, el dictador argentino Leopoldo Galtieri ordenó el desembarco de tropas en las islas, según detalla la reconstrucción de Deutsche Welle (DW).

Dictador argentino Leopoldo Galtieri Foto: AFP

La respuesta británica fue inmediata. La primera ministra Margaret Thatcher movilizó una fuerza militar de aproximadamente 26.000 soldados para defender el archipiélago.

El conflicto armado se extendió durante 74 días y concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina.

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Cifras oficiales provistas por la Agencia EFE confirman que la guerra se cobró la vida de 649 combatientes argentinos y 255 británicos, una tragedia que marcó la identidad colectiva del país suramericano.



Del campo de batalla al césped: la revancha de 1986

Solo cuatro años después de la derrota militar de 1982, la Copa del Mundo de México 1986 cruzó a ambas selecciones en los cuartos de final en el Estadio Azteca.

Aquel partido quedó inmortalizado por la "Mano de Dios" y el posterior "Gol del Siglo", ambos anotados por Diego Armando Maradona para decretar el triunfo argentino por 2-1.

Gol de Diego Maradona contra Inglaterra Foto: AFP

Como registra la Agencia EFE, la victoria fue asimilada por el público y los jugadores argentinos como una suerte de revancha deportiva directa tras la derrota militar en el Atlántico Sur.

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Años más tarde, Maradona confesaría que el plantel tenía muy presentes las vidas perdidas en las islas y que el partido representó una oportunidad de resarcimiento para su pueblo, según documenta DW.

Desde entonces, todos los cruces mundialistas posteriores a 1982 han sido vividos por los aficionados y la prensa local como auténticas batallas deportivas.



El historial mundialista y la curiosa profecía de la camiseta azul

La rivalidad también cuenta con antecedentes previos a la guerra. En Inglaterra 1966, el capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado en un polémico partido y, al salir, estrujó el banderín de córner decorado con los colores británicos, detalla la Agencia EFE.

Tras el conflicto de 1982, Argentina se impuso por penales en los octavos de Francia 1998, mientras que Inglaterra cobró revancha en la fase de grupos de Corea-Japón 2002 con un gol de David Beckham.

Dentro de la mística argentina existe un patrón estadístico estricto respecto a los cinco partidos jugados en mundiales, basado en los datos históricos recopilados por la Agencia EFE:

Vestimenta de Argentina Resultado del partido Edición del Mundial Camiseta Alternativa Azul Victoria de Argentina México 1986 (2-1) y Francia 1998 (Penales) Camiseta Titular Celeste y Blanca Victoria de Inglaterra Chile 1962 (3-1), Inglaterra 1966 (1-0) y Corea-Japón 2002 (1-0)

Para la semifinal de este miércoles en Atlanta, la Selección Argentina saltará al campo de juego con su uniforme alternativo de color azul, un detalle que el público argentino interpreta hoy como una coincidencia favorable.



Lo que está en juego en el plano deportivo

El novelista George Orwell planteaba en su ensayo El espíritu deportivo de 1945 que el deporte competitivo internacional asimila a una "guerra sin disparos", una idea que encaja con este emparejamiento histórico, según rescata DW.

Sin embargo, el duelo también tiene un valor deportivo crítico de cara a la final del Mundial de la FIFA 2026:



Argentina: el equipo capitaneado por Lionel Messi busca defender el título y convertirse en el primer bicampeón consecutivo desde Brasil en 1962, destaca DW.

el equipo capitaneado por Lionel Messi busca defender el título y convertirse en el primer bicampeón consecutivo desde Brasil en 1962, destaca DW. Inglaterra: bajo el liderazgo de Harry Kane y Jude Bellingham, los "Tres Leones" buscan llegar a su segunda final mundialista para llevar la copa de vuelta a casa por primera vez desde 1966, añade DW.

Lionel Messi. Foto: @Argentina en X.

El historiador deportivo Alejandro Fabbri explicó a la Agencia EFE que, más allá de la política, la verdadera valoración del encuentro radica en el valor deportivo inmediato: se juega el pase directo a la gran final de la Copa del Mundo.