Argentina vence a Suiza y jugará las semifinales del Mundial contra Inglaterra

Con dos agónicos goles en la prórroga, Argentina derrotó este sábado 3-1 a Suiza en Kansas City y se metió en las semifinales del Mundial 2026, en las que vivirá un duelo de alta tensión contra Inglaterra.

Julián Álvarez, con un espectacular disparo en el minuto 112, rompió el empate 1-1 con el que se había llegado al tiempo extra y Lautaro Martínez terminó de noquear en el 120+1 a una Suiza que jugaba con un futbolista menos desde el minuto 72.

Argentina, abonada al sufrimiento en este Mundial, disputará el miércoles las semifinales del Mundial contra Inglaterra, un día después de que Francia y España choquen en la otra llave.

Messi vivirá así su primer duelo mundialista frente a Inglaterra justo 40 años después de que el otro mito argentino, Diego Maradona, firmara su obra cumbre al marcarle un doblete de tantos a la escuadra británica conocidos como el Gol del Siglo y la Mano de Dios.



Por primera vez, Messi se quedó este sábado sin anotar en el torneo y se mantiene como máximo artillero con ocho tantos, los mismos que el francés Kylian Mbappé.

La estrella del Inter Miami, de 39 años, sí llegó a 10 asistencias en Mundiales con el tiro de esquina que Alexis Mac Allister cabeceó a gol en el minuto 10.

Dan Ndoye empató en el 67 para Suiza pero los europeos se dispararon al pie cinco minutos después cuando Breel Embolo vio una segunda tarjeta amarilla por simular una caída.

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Argentina consiguió alargar el probable último Mundial de Messi al menos un partido más pero lo volvió a hacer con otro calvario como el de los dos triunfos anteriores ante Cabo Verde y Egipto.

