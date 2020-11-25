Ricardo Almirón, enfermero acusado por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró este jueves por primera vez en el juicio y reveló que, poco antes de su muerte, el astro, fallecido a causa de un edema, solicitó un diurético para bajar la hinchazón y fue ignorado.El enfermero fue contratado para asistir a Maradona durante el tratamiento domiciliario que cursó durante sus últimas dos semanas de vida, hasta su muerte el 25 de noviembre de 2020 a causa de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca", según indicó la autopsia.En su primera declaración en el juicio, Almirón reveló que el viernes 13 de noviembre el exfutbolista se encontraba con el pie derecho hinchado y le solicitó que le administrara un diurético."Consulté con su sobrino y me dijo que (el diurético) no estaba indicado", dijo Almirón, quien detalló que el sobrino había consultado al respecto a "los médicos tratantes, a (la psiquiatra, Agustina) Cosachov".Más temprano declaró el masajista del astro, Nicolás Taffarel, quien lo atendió durante sus dos últimos años y explicó: "Se que tomaba diuréticos, y en la casa me enteré que se los habían sacado, orden de quién, no sé".Cuando consultó al respecto a Leopoldo Luque, médico de cabecera de Maradona, éste le contestó que "eso lo manejaban los de la obra social", en referencia a la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, que brindó servicios durante el tratamiento domiciliario.Asimismo, el masajista indicó que el exfutbolista se encontraba "totalmente edematizado" y que se lo advirtió en numerosas ocasiones a Luque, quien le respondió: "Hay que estar tranquilos, ya se va a deshinchar".Mario Schiter, médico especializado en cuidados intensivos que trató a Maradona en el año 2000, lo visitó en su último ingreso hospitalario y luego participó como veedor en su autopsia, declaró en mayo que "con diuréticos y dieta" se podría haber evitado su fallecimiento.Al exfutbolista le administraban, al momento de su muerte, "fármacos psiquiátricos para la abstinencia del alcohol, vitaminas y protectores gástricos", según declaró este jueves el enfermero, encargado de proveerle la medicación.Almirón está acusado de completar registros de enfermería con información que no se corresponde con “el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía”, pero a cinco meses de iniciado el juicio aún no se han presentado pruebas contra él.El enfermero aseguró este jueves que siempre pudo controlar los signos vitales de Maradona y que en cada ocasión volcó esa información en las planillas de enfermería, así como en el grupo de Whatsapp en el que se comunicaban las actualizaciones sobre el paciente.Indicó, además, que Maradona apenas tuvo apetito durante sus últimos días y que presentó una leve taquicardia constante.Además de Almirón, Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso y el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, todos acusados por homicidio simple con dolo eventual.