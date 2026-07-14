Sin jugadores activos del Real Madrid, España alcanza su segunda final del Mundial

No solo la pésima temporada del Real Madrid le negó la puerta a sus futbolistas de representar a la selección española en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que, además, ni Álvaro Carreras ni Daniel Carvajal ni Huijsen y menos Gonzalo, estuvieron al nivel de los elegidos de Luis de la Fuente: Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro, Oyarzabal, entre otros.

Si bien la lluvia de críticas no se hizo esperar previo al Mundial, hoy el fútbol le dio la razón a La Fuente alcanzando la final del Mundial tras 16 años de sequía para La Roja. Con Lamine Yamal a la cabeza, la selección española espera bordar su segunda estrella y sin ningún jugador merengue activo en esta máxima fiesta.

Real Madrid // Foto: AFP

Pese que el cuadro merengue fichó previo al Mundial a Cucurella, el lateral llegó a Estados Unidos, México y Canadá como activo del Chelsea, por eso, hasta la fecha no ha posado ni en una sola ocasión con la camiseta del Madrid. Por ende, en la historia quedará que esta Roja no dependió de, tal vez, el cuadro más importante en la historia del fútbol (en cuánto a títulos se refiere).

Un golpe que, pese a la alegría nacional se siente por alcanzar una final, se siente un vacío por la malas decisiones en el Real Madrid y el pésimo trabajo de su cantera al darle prioridad a caras como Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Rudiger, Cortuois, entre otros, que le robaron protagonismo a los que venían del Castilla y ni Xabi Alonso ni Ancelotti ni Arbeloa supieron cambiarle la cara a la situación, muy atrás de la impecable 'masia' del FC Barcelona.



Casi el 80 % de esta generación es blaugrana, lo que dejará un llamado de atención en la filas merengues para recuperar la cara de España para el 2030. A diferencia de hace 16 años, cuando estaban nombres como Alonso, Ramos, Raú Albiol, Álvaro Arbeloa e Iker Casillas, de los cuales no quedó ni el rastro en la nueva generación madridista.