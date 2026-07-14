¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026? Fecha, hora y dónde verla online

Ya solo queda un partido de 104 para conocer al nuevo campeón del Mundial. La final apunta a ser un partido histórico, al igual que lo han sido los tres últimos que se han disputa y una de estas dos selecciones finalistas bordará una nueva estrella al escudo para ser el 'rey' del fútbol durante cuatro años.

Hace cuatros años en Doha, Qatar, se vivió un final agónica entre Francia y Argentina que terminó 3-3, pero desde el punto penal la selección albiceleste bordó su tercera estrella de la historia; por eso, los amantes del fútbol esperan que, este 2026, no sea la excepción y que esos 90 minutos que restan sean emocionantes.

¿Fecha y hora de la final del Mundial 2026? Así podrá verla online

La final se encuentra programada para el próximo domingo, 19 de julio, a partir de las 2:00 de la tarde (hora colombiana) y se disputará en Nueva York/Nueva Jersey, uno de los estadios más grandes en todo el mundo.

Los aficionados del fútbol podrán seguir este duelo EN VIVO, online y gratis de tres maneras. Estas son las opciones para ver la gran final del Mundial 2026:



Gol Caracol: el equipo de deportes de Caracol Televisión llevará la transmisión en TV desde las 6:00 de la tarde, con su habitual cobertura y análisis previo.

el equipo de deportes de Caracol Televisión llevará la transmisión en TV desde las 6:00 de la tarde, con su habitual cobertura y análisis previo. Blu Radio : a través de la señal 89.9 FM y su canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo narrará el compromiso en directo.

: a través de la señal 89.9 FM y su canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo narrará el compromiso en directo. Ditu: la plataforma de streaming de Caracol Televisión ofrecerá el partido en su sección ‘Deportes’, ideal para verlo desde dispositivos móviles.

Mundial // Foto: AFP

Así han terminado las últimas 10 finales del Mundial

Las finales de la Copa del Mundo suelen definir al campeón después de partidos muy cerrados. En las últimas diez ediciones ha habido encuentros resueltos en tiempo extra, tandas de penales y goleadas que quedaron para la historia.



2022 (Qatar ): Argentina 3-3 Francia (Argentina ganó 4-2 en penales).

): Argentina 3-3 Francia (Argentina ganó 4-2 en penales). 2018 (Rusia): Francia 4-2 Croacia.

Francia 4-2 Croacia. 2014 (Brasil): Alemania 1-0 Argentina (tiempo extra).

Alemania 1-0 Argentina (tiempo extra). 2010 (Sudáfrica) : España 1-0 Países Bajos (tiempo extra).

: España 1-0 Países Bajos (tiempo extra). 2006 (Alemania): Italia 1-1 Francia (Italia ganó 5-3 en penales).

Italia 1-1 Francia (Italia ganó 5-3 en penales). 2002 (Corea del Sur/Japón) : Brasil 2-0 Alemania.

: Brasil 2-0 Alemania. 1998 (Francia): Francia 3-0 Brasil.

Francia 3-0 Brasil. 1994 (Estados Unidos ): Brasil 0-0 Italia (Brasil ganó 3-2 en penales).

): Brasil 0-0 Italia (Brasil ganó 3-2 en penales). 1990 (Italia): A lemania Federal 1-0 Argentina.

lemania Federal 1-0 Argentina. 1986 (México): Argentina 3-2 Alemania Federal.

En este periodo, Brasil y Argentina conquistaron dos títulos cada uno, mientras que Francia, Alemania, Italia y España levantaron una Copa del Mundo. Además, tres de estas diez finales se definieron desde el punto penal: Estados Unidos 1994, Alemania 2006 y Qatar 2022.