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Blu Radio  / Nueva Jersey

Nueva Jersey

  • Tiroteo en reconocido restaurante deja un muerto y varios heridos en Nueva Jersey
    Encapuchados entraron con armas de fuego.
    Foto: Captura redes sociales
    Mundo

    Tiroteo en reconocido restaurante deja un muerto y varios heridos en Nueva Jersey

    Autoridades investigan el ataque ocurrido en plena noche, mientras buscan a los responsables. Testigos reportaron momentos de pánico y una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

  • Bandera de Israel
    Foto: AFP
    Foto: AFP
    Mundo

    United Airlines cancela todos sus vuelos con destino a Israel tras ataque de Irán

    La aerolínea estadounidense United Airlines canceló todos los vuelos con destino a Irán, debido a los ataques presentados en las últimas horas.

  • Heavy Rains Cause Flash Flooding In Parts Of New York City
    Inundaciones en Nueva York
    Foto: AFP
    Mundo

    En videos y fotos: Nueva York declaró estado de emergencia por fuertes lluvias e inundaciones

    Están en alerta el área del valle del Hudson, en el norte del estado, y Long Island, en el este, donde se estima que el agua puede llegar a los 13 centímetros, y los cinco condados de la ciudad de Nueva York.

  • ratas estados unidos
    Blu Radio
    ANGELA WEISS/AFP
    Sociedad

    Las ratas de Nueva York: una crisis que alarma a la Gran Manzana

    Las ratas han invadido los rincones más icónicos de Nueva York, desde los subterráneos hasta los callejones oscuros y hasta las deslumbrantes luces de Times Square

  • Fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried
    Fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried
    Foto: AFP
    Economía

    FTX: EE.UU. acusa de cuatro nuevos delitos financieros al fundador de la plataforma

    El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, ahora enfrenta un total de 12 cargos criminales.

  • BlockFi
    BlockFi
    Foto: Facebook BlockFi
    Economía

    Tiembla el mercado de criptomonedas: BlockFi se declara en bancarrota y se suma a la debacle de FTX

    BlockFi, que llegó a estar valorada en 3.000 millones de dólares, prestaba dinero a sus clientes usando sus activos en criptomonedas como garantía.

  • Selección Colombia.jpg
    Selección Colombia //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Debut soñado: Néstor Lorenzo se estrenó con goleada al mando de la Selección Colombia

    El equipo cafetero se impuso a Guatemala 4 a 1 con goles de James Rodríguez, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Yaser Asprilla.

  • Falcao.jpg
    Falcao
    Foto: Twitter @SelecciónColombia
    Deportes

    Colombia vs. Guatemala en vivo: una nueva era, ¿dónde y a qué hora lo puede ver?

    El técnico argentino Néstor Lorenzo se estrena al mando de la Selección Colombia.

  • Foto: Esperanza Ceballos ‏@esperceballos
    Foto: Esperanza Ceballos ‏@esperceballos
    Mundo

    Tragedia en Nueva York: dos colombianos muertos y nueve heridos dejó naufragio en río Hudson

    Todos, miembros de una misma familia, disfrutaban de un paseo cuando el bote en el que se desplazaban se volcó en pleno recorrido.

  • Profesora sexy.PNG
    Profesora sexy
    Foto. Instagram/toyboxdollz
    Sociedad

    Piden que despidan a profesora por ser demasiado sexy, al parecer, por distraer a los estudiantes

    Pese a que los acudientes aseguran que distrae a los menores, la maestra le dicta clases a niños de 5 años, por lo que en redes señalan que distrae más a los padres de familia.

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