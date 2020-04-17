Blu Radio Nueva Jersey
Nueva Jersey
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Tiroteo en reconocido restaurante deja un muerto y varios heridos en Nueva Jersey
Autoridades investigan el ataque ocurrido en plena noche, mientras buscan a los responsables. Testigos reportaron momentos de pánico y una rápida respuesta de los equipos de emergencia.
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United Airlines cancela todos sus vuelos con destino a Israel tras ataque de Irán
La aerolínea estadounidense United Airlines canceló todos los vuelos con destino a Irán, debido a los ataques presentados en las últimas horas.
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En videos y fotos: Nueva York declaró estado de emergencia por fuertes lluvias e inundaciones
Están en alerta el área del valle del Hudson, en el norte del estado, y Long Island, en el este, donde se estima que el agua puede llegar a los 13 centímetros, y los cinco condados de la ciudad de Nueva York.
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Las ratas de Nueva York: una crisis que alarma a la Gran Manzana
Las ratas han invadido los rincones más icónicos de Nueva York, desde los subterráneos hasta los callejones oscuros y hasta las deslumbrantes luces de Times Square
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FTX: EE.UU. acusa de cuatro nuevos delitos financieros al fundador de la plataforma
El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, ahora enfrenta un total de 12 cargos criminales.
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Tiembla el mercado de criptomonedas: BlockFi se declara en bancarrota y se suma a la debacle de FTX
BlockFi, que llegó a estar valorada en 3.000 millones de dólares, prestaba dinero a sus clientes usando sus activos en criptomonedas como garantía.
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Debut soñado: Néstor Lorenzo se estrenó con goleada al mando de la Selección Colombia
El equipo cafetero se impuso a Guatemala 4 a 1 con goles de James Rodríguez, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Yaser Asprilla.
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Colombia vs. Guatemala en vivo: una nueva era, ¿dónde y a qué hora lo puede ver?
El técnico argentino Néstor Lorenzo se estrena al mando de la Selección Colombia.
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Tragedia en Nueva York: dos colombianos muertos y nueve heridos dejó naufragio en río Hudson
Todos, miembros de una misma familia, disfrutaban de un paseo cuando el bote en el que se desplazaban se volcó en pleno recorrido.
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Piden que despidan a profesora por ser demasiado sexy, al parecer, por distraer a los estudiantes
Pese a que los acudientes aseguran que distrae a los menores, la maestra le dicta clases a niños de 5 años, por lo que en redes señalan que distrae más a los padres de familia.