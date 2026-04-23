FIFA Fan Fest en Nueva York Nueva Jersey 2026: abecé y todo lo que tiene que saber

El modelo de experiencias para aficionados durante el Mundial 2026 en la región de Nueva York y Nueva Jersey tendrá cambios frente a lo que inicialmente se esperaba. Según explicó el NYNJ Host Committee a Blu Radio, la estrategia dejó atrás la idea de un único Fan Fest en Nueva York Nueva Jersey masivo para dar paso a un esquema más amplio y distribuido.

La decisión impacta directamente a miles de viajeros, incluidos colombianos, que proyectaban concentrarse en un solo punto. Sin embargo, los organizadores aseguran que el enfoque no reduce la experiencia, sino que la redistribuye.



¿Por qué no habrá un Fan Fest único en Nueva Jersey?

De acuerdo con el NYNJ Host Committee, los planes evolucionaron hacia un modelo regional que busca llevar la experiencia del Mundial a múltiples comunidades.

En lugar de un evento centralizado, se desarrollará una red de actividades en los 21 condados del estado. El objetivo, según la organización, es:



Ampliar el acceso de los aficionados

Activar distintas comunidades de la región

Extender el impacto económico en todo el estado

Además, confirmaron a Blu Radio que el New Jersey Fan Hub en el Sports Illustrated Stadium funcionará como uno de los principales puntos de encuentro para los seguidores del torneo.

FIFA Fan Fest en Nueva York Nueva Jersey / Fan Zone Queens Foto: cortesía

¿Cuáles serán las Fan Zones y espacios en Nueva York?

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, el comité indicó que habrá múltiples espacios distribuidos en la ciudad, en lugar de un solo evento principal.



Entre los puntos que se mantienen en el radar están:



El estadio Louis Armstrong Stadium, en Queens

El Rockefeller Center, donde funcionará un Fan Village

Sobre estos espacios, el comité señaló que la información completa será anunciada próximamente, pero insistió en que la apuesta es crear una “red de activaciones” para que los aficionados puedan reunirse en distintos puntos y vivir el ambiente del torneo.

FIFA Fan Fest en Nueva York Nueva Jersey / Rockefeller Center. Foto: cortesía

¿Habrá pantallas gigantes o “distritos futboleros”?

El estado de Nueva Jersey destinó un presupuesto de 5 millones de dólares para iniciativas comunitarias relacionadas con el Mundial.

Según el NYNJ Host Committee, estos recursos estarán enfocados en:



Crear zonas de fanáticos en diferentes lugares

Impulsar eventos locales

Fortalecer la participación comunitaria

No obstante, las ubicaciones específicas de pantallas gigantes o zonas permanentes aún no han sido confirmadas.

FIFA Fan Fest en Nueva York Nueva Jersey / Fan Zone Queens Foto: cortesía a Blu Radio

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¿Cómo se prepara la ciudad para la final del Mundial 2026?

La final del torneo está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, lo que implica una llegada masiva de visitantes internacionales, especialmente de América Latina.

El comité organizador indicó que la región cuenta con ventajas logísticas importantes:



Tres aeropuertos principales

Amplias redes de trenes y buses

Alta capacidad hotelera en dos estados

También se adelantan coordinaciones con autoridades de seguridad, transporte y turismo para garantizar una experiencia organizada.

FIFA Fan Fest en Nueva York Nueva Jersey / Fan Zone Queens Foto: cortesía

¿Cómo moverse entre Manhattan y el estadio?

El transporte será uno de los puntos clave durante el torneo. Según el comité, el Mundial en esta sede será un evento centrado en el transporte público.

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Entre las recomendaciones preliminares están:



Usar los servicios de NJ Transit

Utilizar buses lanzadera oficiales hacia el estadio

Evitar depender de vehículos particulares

El plan completo de movilidad será presentado en detalle en fechas cercanas al evento, incluyendo posibles refuerzos en la operación.

Nueva York, Estados Unidos Foto: Unsplash

¿Qué deben saber los colombianos que viajarán al Mundial?

Desde NYC Tourism + Conventions, su presidenta y CEO, Julie Coker, señaló en conversación con Blu Radio que Colombia es un mercado prioritario dentro de la campaña internacional “Where the World Comes to Play”.

Según explicó, la ciudad apunta a viajeros que combinan fútbol con otras experiencias, como gastronomía, compras y cultura.

También destacó que existen opciones para distintos presupuestos, incluyendo:



Experiencias gratuitas como recorridos por barrios

Restaurantes con menús a precio fijo

Opciones económicas en mercados y food halls

En cuanto a transporte, indicó que el sistema público permite moverse por la ciudad por alrededor de 3 dólares, conectando puntos clave sin necesidad de alquilar vehículo.

Nueva York tiene diferentes opciones de transporte Foto: Unsplash

¿Dónde hospedarse y cómo ahorrar en el viaje?

Frente a los altos costos en Manhattan, la recomendación oficial es considerar zonas alternativas bien conectadas, como:



Long Island City

Astoria

Downtown Brooklyn

Estas áreas ofrecen acceso al sistema de transporte y tarifas más accesibles para familias.

Además, para traslados desde aeropuertos como JFK Airport o Newark Liberty Airport, se recomienda el uso de transporte público mediante sistemas como el AirTrain, así como taxis autorizados o aplicaciones.



¿Habrá espacios con ambiente latino durante el torneo?

La organización confirmó que el Rockefeller Center albergará el Telemundo Fan Village, donde se transmitirán los 104 partidos en español.

Además, destacaron que la cultura colombiana y latinoamericana ya forma parte del entorno cotidiano de la ciudad, especialmente en zonas como Queens, lo que permitirá a los visitantes encontrar gastronomía y actividades relacionadas durante su estadía.