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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Habrá FIFA Fan Festival en Miami para el Mundial 2026? Fechas, actividades y todo lo que debe saber

¿Habrá FIFA Fan Festival en Miami para el Mundial 2026? Fechas, actividades y todo lo que debe saber

El FIFA Fan Festival en Miami se llevará a cabo del 13 de junio al 5 de julio de 2026.

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