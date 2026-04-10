¿Habrá FIFA Fan Festival en Miami para el Mundial 2026? Fechas, actividades y todo lo que debe saber

Mucho se ha hablado alrededor de los FIFA Fan Festival en el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y uno de los destinos más apetecidos para los viajeros es Miami, capital cultural y económica de Latinoamérica en el país norteamericano.

Pues bien, la respuesta para uno de los eventos más esperados llegó y Miami sí tendrá un FIFA Fan Festival oficial durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El evento se realizará en Bayfront Park, en el centro de la ciudad, donde se habilitará un espacio de más de 436.000 pies cuadrados para recibir a miles de aficionados durante el torneo.

De acuerdo con la información del comité anfitrión, el lugar funcionará durante 23 días y tendrá capacidad para albergar hasta 30.000 personas por jornada, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para seguir los partidos fuera de los estadios.

FIFA Fan Festival en Miami 2026 Foto: cortesía a Blu Radio

Cómo será el Fifa Fan Festival en Miami

El FIFA Fan Festival está diseñado como una experiencia paralela a los escenarios deportivos. En este espacio, los asistentes podrán ver los partidos en pantallas de gran formato y participar en distintas actividades durante todo el día.



El recinto contará con un escenario principal con capacidad para 10.000 personas, donde se desarrollarán presentaciones en vivo, eventos culturales y programación entre partidos.

Además, el lugar estará equipado con:



Pantallas gigantes para la transmisión continua del Mundial

Zonas de sombra y estaciones de hidratación

Espacios interactivos para los aficionados

Infraestructura para control de acceso y seguridad

Las puertas abrirán antes de cada jornada y las actividades se mantendrán durante todo el día.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirmó que el evento será un espacio para mostrar la identidad cultural de la ciudad durante el torneo.

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“Este verano, los ojos del mundo estarán puestos en Miami-Dade, y Bayfront Park será el lugar donde mostraremos quiénes somos”, señaló la funcionaria.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, indicó que el festival permitirá recibir tanto a residentes como a visitantes en un entorno preparado para grandes concentraciones.

En la misma línea, Rodney Barreto, copresidente del comité anfitrión, explicó que el espacio funcionará como un punto de encuentro global durante los días de competencia.

FIFA Fan Festival en Miami 2026 Foto: cortesía

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Experiencias y actividades dentro del Fan Fest

El evento incluirá iniciativas adicionales orientadas a la participación del público. Una de ellas es “Faces of Fan Festival”, una instalación interactiva donde los asistentes podrán aportar imágenes y mensajes que formarán parte de un registro colectivo del torneo.

También se desarrollará la campaña “One Game. One Passion.”, que busca integrar la identidad local de Miami con el evento global.

La programación incluirá actividades culturales, presentaciones musicales y espacios diseñados para reflejar la diversidad de la ciudad.

FIFA Fan Festival en Miami 2026 Foto: cortesía

Otros eventos del Mundial en Miami-Dade

Además del Fan Fest en Bayfront Park, el comité organizador confirmó la realización de eventos oficiales de transmisión pública en diferentes zonas del condado.

Estos encuentros serán gratuitos y permitirán a los aficionados seguir partidos en distintos puntos de la ciudad. Entre los eventos confirmados se encuentran:

