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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Fifa da noticia sobre estadio en el que jugará Colombia el Mundial, ¿no está listo?

Fifa da noticia sobre estadio en el que jugará Colombia el Mundial, ¿no está listo?

El camino de la Selección Colombia iniciará el 17 de junio en territorio mexicano y la fase de grupos la terminará en Miami el 27 de junio en el partido contra Portugal.

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