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Revelan que álbum del Mundial 2026 tendrá 14 fichas especiales: estos son los jugadores

Faltan pocas semanas para que comience la venta oficial del álbum del Mundial 2026 y se van conociendo los detalles que traerá el impreso de esta edición del 2026.

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