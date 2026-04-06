Revelan que álbum del Mundial 2026 tendrá 14 fichas especiales: estos son los jugadores

A falta de dos meses del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, se acerca el inicio de la venta oficial del álbum del Mundial 2026 de Panini, algo que se ha convertido en algo vital en el entorno de este torneo tanto para jugadores como hinchas, quienes conservan recuerdos en estas páginas que salen cada cuatro años.



Nuevos detalles del álbum

No solo será el álbum más grande hasta la fecha debido a que incluirá las 48 selecciones clasificadas, sino que, además, tendrás diversas novedades en sus páginas en comparación con sus versiones anteriores. Estas son algunos cambios:



Más de 110 páginas.

Un récord de 980 figuritas.

Sobres de 7 figuritas.

Edición especial para México.

Diseño especial de estampado.

Secciones especiales.

Cromos especiales.

Coleccionables online.

Álbum del Mundial 2026 // Foto: AFP

Habrá 14 fichas especiales

Esta vez, habrá un apartado de ‘cromos especiales’ de 14 futbolistas en especifico que serán parte esencial para los coleccionistas para conseguirlos y que, además, solo lo podrán conseguir en Coca Cola y será parte para llenar en su totalidad esta versión. Estos son los jugadores en esta zona del álbum:



Lamine Yamal (España). Federico Valverde (Uruguay) Lautaro Martínez (Argentina) Gabriel Magalhães (Brasil) Harry Kane (Inglaterra) Joško Gvardiol (Croacia) Alphonso Davies (Canadá) Joshua Kimmich (Alemania) Santiago Giménez (México) Virgil van Dijk (Países Bajos) Emiliano Martínez (Argentina) Jefferson Lerma (Colombia) Raúl Jiménez (México) Enner Valencia (Ecuador)

Precios álbum del Mundial 2026

Álbum Pasta Dura COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™

Precio de venta: $49.900 Display x 104 sobres COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™

Precio de venta: $520.000 Álbum Pasta Blanda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™

Precio de venta: $14.900

En Colombia, este álbum se suele conseguir en almacenes de cadenas, droguerías, papalerias y, ahora, en el centro comercial Gran Estación en Bogotá en la tienda oficial de Panini Colombia.