Revelan que álbum del Mundial 2026 tendrá 14 fichas especiales: estos son los jugadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
A falta de dos meses del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, se acerca el inicio de la venta oficial del álbum del Mundial 2026 de Panini, algo que se ha convertido en algo vital en el entorno de este torneo tanto para jugadores como hinchas, quienes conservan recuerdos en estas páginas que salen cada cuatro años.
No solo será el álbum más grande hasta la fecha debido a que incluirá las 48 selecciones clasificadas, sino que, además, tendrás diversas novedades en sus páginas en comparación con sus versiones anteriores. Estas son algunos cambios:
Esta vez, habrá un apartado de ‘cromos especiales’ de 14 futbolistas en especifico que serán parte esencial para los coleccionistas para conseguirlos y que, además, solo lo podrán conseguir en Coca Cola y será parte para llenar en su totalidad esta versión. Estos son los jugadores en esta zona del álbum:
En Colombia, este álbum se suele conseguir en almacenes de cadenas, droguerías, papalerias y, ahora, en el centro comercial Gran Estación en Bogotá en la tienda oficial de Panini Colombia.