Sabrina Carpenter presenta su "House Tour" antes de subirse a Coachella

El 10 y 17 de abril serán dos días que quedarán marcados para siempre en la carrera de la superestrella de pop global Sabrina Carpenter, quien, por primera vez, se subirá al escenario de Coachella durante los días mencionados como una de las artistas principales del cartel de este 2026, esto tras el éxito de sus álbumes 'Man's Best Friend' y 'Short n' Sweet'.

Pero antes de estas presentaciones, la estrella presentó el video oficial de "House Tour", canción que hace parte de 'Man's Best Friend'. En este clip se ve una facetas de rebeldía y libertad al lado de otras mujeres en lo que es "una noche de chicas" en una gran mansión y probando la felicidad de no tener límites.

El lanzamiento llega en medio de una etapa de consolidación internacional para la intérprete, quien ha logrado posicionarse como una de las voces más influyentes del pop actual. La publicación del video no solo acompaña el éxito comercial del álbum, sino que además fortalece la narrativa visual que ha venido construyendo alrededor de este proyecto.

Según los datos entregados por su sello, la canción acumula casi 300 millones de reproducciones globales, una cifra que confirma la recepción positiva del tema en plataformas digitales y su impacto entre la audiencia internacional.



La colaboración con Margaret Qualley y la aparición de Madelyn Cline aportan una dimensión cinematográfica y mediática a una pieza que se perfila como un nuevo capítulo visual dentro del universo de Man’s Best Friend.