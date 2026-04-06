En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Sabrina Carpenter presenta su "House Tour" antes de subirse a Coachella

Sabrina Carpenter presenta su "House Tour" antes de subirse a Coachella

Luego de su gira por Latinoamérica, Sabrina Carpenter se prepara para subir por primera vez en su carrera al escenario de Coachella.

Publicidad

Publicidad

Publicidad