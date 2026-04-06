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Blu Radio  / Judicial  / Corte Constitucional ordena libertad a influencer La Burgos que había sido condenada injustamente

Corte Constitucional ordena libertad a influencer La Burgos que había sido condenada injustamente

El expediente indica que la condena fue conocida por Burgos sólo hasta enero de 2025, cuando fue capturada para cumplir la pena impuesta por un juez penal.

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