“La tutela no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud”: presidenta Corte Constitucional

Durante un conversatorio en Pereira liderado por Paola Andrea Meneses Mosquera, se planteó la crisis del sistema de salud en el país. La magistrada hizo un duro llamado al Ejecutivo y a todos los actores del sistema para que la prestación de este servicio se aleje de intereses particulares y priorice la vida de los colombianos.

Meneses insistió en que la justicia constitucional no puede ser entendida como un ejercicio distante, sino como una herramienta cercana a la ciudadanía, que debe responder con empatía a las necesidades reales de las personas. Durante su intervención, citó casos de personas que han muerto esperando un medicamento vital, como Kevin Acosta. En ese contexto, advirtió que el sistema ha olvidado su principal objetivo: proteger la vida.

“Cuando un colombiano muere por una falla estructural del sistema, muere también un poco de la promesa que hicimos en 1991”, afirmó. Además, señaló que no se puede normalizar el “dolor evitable” ni permitir que el acceso a la salud dependa de la capacidad económica o del conocimiento para reclamar derechos.

Otro de los puntos clave del discurso fue el uso masivo de la acción de tutela para acceder a servicios de salud. Aunque reconoció que este mecanismo demuestra confianza en la justicia, advirtió que también evidencia fallas estructurales.



“La tutela no debería ser la puerta de entrada al sistema, sino el último recurso”, explicó, al subrayar que no es función de los jueces gestionar citas médicas o tratamientos. La presidenta recordó que, gracias a decisiones como la sentencia T-760 de 2008, la salud fue reconocida como un derecho fundamental autónomo. Sin embargo, advirtió que persiste una brecha entre lo que establece la ley y la realidad en los territorios.

En ese sentido, insistió en que el sistema debe garantizar servicios integrales, accesibles y de calidad, especialmente en regiones donde el acceso sigue siendo limitado. Finalmente, Meneses hizo un llamado a impulsar cambios que prioricen la prevención y la atención primaria.