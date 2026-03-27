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Blu Radio  / Salud  / “La tutela no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud”: presidenta Corte Constitucional

“La tutela no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud”: presidenta Corte Constitucional

Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, advirtió que el sistema ha olvidado su principal objetivo: proteger la vida.

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