Así Vamos en Salud reveló que EPS cerraron 2025 con pérdidas de $16, 86 billones

El sistema de salud colombiano cerró 2025 con un deterioro financiero sin precedentes. Así lo advirtió el último informe del Observatorio Así Vamos en Salud, el cual reveló que las EPS registraron un patrimonio negativo de $16,86 billones, lo que evidencia una situación de insolvencia estructural en el sistema.

Según el último informe del Observatorio, el patrimonio negativo y otros factores como el aumento del desequilibrio financiero, una siniestralidad global de 109% y un aumento sostenido del endeudamiento, serían señales que configurarían esta situación.

En el caso del desequilibrio financiero, el Observatorio destacó que este es cada vez mayor, pues por cada $100 que reciben las EPS necesitan alrededor de $109 para operar. Además, la siniestralidad global en 2025 alcanzó el 109%, lo que significa que los costos en salud superan los ingresos.

Por otro lado, el endeudamiento del sector aumentó de manera sostenida entre 2021 y 2025, acompañado de un crecimiento significativo de las pérdidas operacionales.



El análisis, elaborado con base en los catálogos financieros publicados por la Superintendencia Nacional de Salud, revisa el comportamiento de las EPS entre 2021 y 2025 y concluyó que el deterioro ya no puede leerse como un problema pasajero.

Es por esto, por lo que el informe advierte que las intervenciones estatales no han logrado revertir el deterioro financiero y que la falta de información de Nueva EPS, en los catálogos de la Superintendencia desde el primer trimestre de 2024, limita el análisis completo del sistema, pues esta entidad con corte a febrero de 2026 concentra 11,5 millones de afiliados, equivalentes al 22% del total nacional.

Asimismo, en el régimen contributivo, el informe reveló que varias EPS operan con márgenes mínimos o con costos por encima de sus ingresos. Entre las entidades con mayor presión financiera están Sanitas, con siniestralidad de 113% y cerca de 6 millones de afiliados; Famisanar, también con 113% y pérdidas cercanas a $684 mil millones; Compensar, con 108,2% y pérdidas por $452 mil millones; y SOS, con 110%.

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Por su parte, en el régimen subsidiado de las 12 EPS que reportaron información para 2025, solo 2 registraron utilidades, mientras las otras 10 acumularon pérdidas cercanas a $1,3 billones. Las mayores pérdidas se concentran en Savia Salud, Emssanar, Asmet Salud, Dusakawi y Capital Salud.

Así Vamos en Salud concluye que este problema ya no es coyuntural, sino estructural, y advierte que la liquidación de EPS no solucionaría la crisis, sino que podría trasladar el déficit a otras entidades o al Estado, afectando la continuidad en la atención de los usuarios.