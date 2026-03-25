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Blu Radio  / Salud  / Así Vamos en Salud reveló que EPS cerraron 2025 con pérdidas de $16, 86 billones

Así Vamos en Salud reveló que EPS cerraron 2025 con pérdidas de $16, 86 billones

El observatorio Así Vamos en Salud advirtió que la crisis del sistema de salud es estructural, esto debido a varios factores que advertirían la insolvencia de este.

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