En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Asocajas advierte deterioro financiero y operativo en EPS intervenidas por la Supersalud

Asocajas advierte deterioro financiero y operativo en EPS intervenidas por la Supersalud

El gremio señaló que tras la intervención estatal a varias EPS con participación de cajas de compensación se ha registrado un aumento de deudas, mayor número de quejas de usuarios y limitaciones en la información financiera, lo que evidencia una crisis estructural del sistema de salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad