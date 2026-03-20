Asocajas advierte deterioro financiero y operativo en EPS intervenidas por la Supersalud

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) informó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con participación de estas organizaciones atraviesan un deterioro financiero y operativo, en medio de las medidas de intervención adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Según el comunicado, tras la intervención forzosa para administrar estas entidades, los representantes de las cajas de compensación fueron removidos de los órganos de Gobierno corporativo, por lo que actualmente no tienen injerencia en decisiones administrativas, financieras, técnicas ni estratégicas en EPS como Nueva EPS, Saviasalud, Famisanar y Servicio Occidental de Salud.

Asocajas indicó que, con base en información pública de la autoridad de control, las intervenciones no han logrado restablecer las condiciones que motivaron la medida. Por el contrario, aseguró que se ha profundizado el deterioro financiero de estas entidades, con incrementos de deuda superiores al 70 % entre 2022 y 2025 en varios casos.

El gremio también señaló que las EPS no intervenidas con participación de cajas registran un deterioro durante 2025, lo que, a su juicio, evidencia una situación estructural en el sistema de salud.



En materia de atención, el comunicado advierte un aumento en las peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios, lo que refleja dificultades en el acceso a los servicios. En el caso de Nueva EPS, se reportaron 626 quejas por cada 10.000 afiliados a agosto de 2025, en una tendencia creciente.

Adicionalmente, Asocajas señaló que la falta de información financiera completa, especialmente en Nueva EPS, genera incertidumbre y limita la toma de decisiones, además de afectar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), debido a la ausencia de datos sobre costos en salud desde 2024.

Finalmente, el gremio indicó que la responsabilidad sobre la garantía de recursos y la gestión de las intervenciones recae en el Gobierno Nacional, e insistió en la necesidad de revisar la estrategia adoptada para asegurar la sostenibilidad del sistema y el acceso a los servicios de salud.