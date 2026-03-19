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Blu Radio  / Salud  / Gobernadores alertan posible colapso hospitalario si se liquidan las EPS como ordenó Petro

Gobernadores alertan posible colapso hospitalario si se liquidan las EPS como ordenó Petro

Desde la Federación Nacional de Departamentos, aseguraron que la medida no solo tiene implicaciones administrativas, sino que amenaza directamente la continuidad de tratamientos médicos.

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