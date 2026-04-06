Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 6 de abril de 2026

El sorteo 2.640 de Baloto, realizado el lunes, 6 de abril de 2026, dejó nuevamente el premio mayor sin ganador, por lo que el acumulado continúa creciendo y para el próximo sorteo alcanzará los $30.800 millones, según informó el operador del juego en Colombia.

En esta ocasión, los números ganadores de Baloto fueron 16 - 09 - 15 - 29 - 11, junto con la Superbalota 05. De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo, ningún apostador logró acertar los cinco números más la Superbalota, combinación necesaria para quedarse con el premio mayor.



Resultados de la Revancha del 6 de abril de 2026

En el mismo sorteo también se jugó la modalidad Revancha, que ofrece una segunda oportunidad de ganar con un acumulado independiente. Los números ganadores de la Revancha fueron 29 - 25 - 21 - 41 - 14, junto con la Superbalota 09.

Al igual que en el Baloto principal, ningún apostador acertó los cinco números más la Superbalota, por lo que el acumulado de esta modalidad también aumentó.



Próximo sorteo y acumulado

Tras quedar vacante el premio mayor, el nuevo acumulado de Baloto asciende a $30.800 millones, mientras que el de Revancha llega a $19.900 millones. El próximo sorteo se realizará el miércoles, 8 de abril de 2026, cuando miles de jugadores en Colombia volverán a intentar acertar la combinación ganadora que les permita quedarse con uno de los premios más altos de las loterías del país.