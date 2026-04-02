Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 1 de abril de 2026

La noche del miércoles 1 de abril de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías de Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería del Meta: resultados del sorteo 3293

El gran protagonista de la noche fue el número: 9082 de la serie 025, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4949

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4948, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 2944 de la serie 329. despachado a la ciudad de Medellín.

Lotería del Valle: Sorteo 4842

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4842. El número ganador del premio mayor fue el 9634 de la serie 176. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.

Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 1 de abril de 2026 fueron: 30 - 28 - 22 - 09 - 35 y la Superbalota 03.



Los números ganadores de Revancha este miércoles 1 de abril de 2026, por su parte, fueron: 01 - 35 - 14 - 37 - 03 y la Superbalota 14.