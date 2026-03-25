Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 25 de marzo de 2026

La Lotería del Valle realizó en la noche del miércoles 25 de marzo de 2026 su sorteo número 4841, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones, uno de los más atractivos dentro de las loterías tradicionales del país.

Premio mayor de la Lotería del Valle – sorteo 4841

El premio mayor de $9.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX. De esta manera, el poseedor del billete con esa combinación se convirtió en el ganador principal de esta edición de la Lotería del Valle.

Premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, el plan de premios del sorteo 4841 incluyó varias categorías de premios secos, distribuidas de la siguiente manera:

Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete frente a la publicación oficial del sorteo, ya que ambos datos son indispensables para confirmar cualquier premio.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Los premios de la Lotería del Valle pueden reclamarse en puntos autorizados de venta o directamente con el lotero que vendió el billete ganador.

En el caso de los premios superiores a $20 millones, el ganador debe presentarse en la sede principal ubicada en:



Calle 9 # 4-50, Cali

Allí se adelanta el proceso oficial de validación y pago, conforme a los requisitos establecidos por la entidad.

Requisitos para cobrar un premio

Para reclamar un premio, el ganador debe cumplir con el siguiente proceso de validación:



Verificar el número y la serie en el listado oficial.

Firmar el billete e incluir número de cédula y huella.

Entregar copia del billete, documento de identidad y certificación bancaria.Permitir la revisión de las medidas de seguridad y de la tira de control del billete.

Si el premio supera los $20 millones, también se exige una certificación de autenticidad del proveedor impresor.Una vez completada la revisión y validada la información, la entidad emite la resolución de pago y realiza la consignación al ganador en un plazo máximo de 30 días hábiles.

¿Cuándo juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 p.m. mediante baloteras electroneumáticas, un sistema que busca garantizar la transparencia y seguridad del sorteo. Además, la transmisión se realiza en vivo por el canal regional Telepacífico, lo que permite a los jugadores seguir el sorteo y consultar los resultados en tiempo real.

Recomendación final para los jugadores

Los resultados publicados corresponden únicamente al sorteo más reciente de la Lotería del Valle. Para efectos de pago y validación, siempre se recomienda confirmar la información a través de los canales oficiales y conservar el billete en buen estado hasta completar el proceso de reclamación.



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