Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 25 de marzo de 2026

La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles 25 de marzo de 2026 su sorteo número 4948, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. En esta edición, los participantes compitieron por un premio mayor de $2.600 millones, además de una amplia lista de premios secos distribuidos en diferentes categorías.



Premio mayor de la Lotería de Manizales – sorteo 4948

El premio mayor de $2.600 millones cayó en el número XXXX de la serie XXX, resultado que dejó un nuevo ganador y renovó la expectativa entre quienes participaron en esta edición. La Lotería de Manizales mantiene una mecánica accesible para los jugadores, ya que el billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que cada fracción cuesta $3.000, permitiendo aspirar a premios millonarios con una inversión relativamente baja.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

Además del premio principal, el sorteo 4948 entregó múltiples premios secos en varias categorías:



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.. En caso de que la fecha coincida con un día festivo, el sorteo puede ser reprogramado para el martes o jueves, según lo determine la organización.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores tienen un plazo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez se cumpla ese tiempo, el derecho al cobro prescribe.



Documentos necesarios para reclamar

Billete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras

Cédula de ciudadanía original

Copia ampliada al 150 % de la cédula

Certificado del RUT, especialmente en el caso de premios mayores por efectos tributarios

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda verificar cuidadosamente el billete y confirmar los resultados únicamente en canales oficiales.



Un sorteo tradicional que sigue generando expectativa

Con cada sorteo semanal, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las loterías más tradicionales de Colombia. Su plan de premios, el valor accesible del billete y la ilusión de obtener un premio millonario la mantienen como una de las opciones favoritas entre miles de colombianos.

Si una persona participó en el sorteo 4948 del 25 de marzo de 2026, es importante revisar con detalle tanto el número como la serie, ya que ambos datos son fundamentales para validar cualquier premio.