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Blu Radio  / Turismo  / Ni Miami ni Los Angeles: esta es la ciudad favorita de EEUU para los turistas internacionales

Ni Miami ni Los Angeles: esta es la ciudad favorita de EEUU para los turistas internacionales

Los turistas internacionales que visitaron esta ciudad alcanzaron los 12,5 millones y aumentaron de países como Reino Unido, Italia y México.

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