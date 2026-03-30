Ni Miami ni Los Angeles: esta es la ciudad favorita de EEUU para los turistas internacionales

La ciudad de Nueva York se consolidó como el principal destino turístico para visitantes extranjeros de Estados Unidos, superando a otros mercados tradicionales como Miami o Los Ángeles, de acuerdo con cifras oficiales del sector.

Según el más reciente informe divulgado por New York City Tourism + Conventions, la llamada “Gran Manzana” recibió cerca de 65 millones de visitantes durante 2025, lo que la posiciona como la ciudad más visitada del país.



¿Cuántos turistas visitaron NY en 2025 y de dónde llegaron?

El comportamiento del turismo en 2025 estuvo marcado por un crecimiento en los viajes nacionales, mientras que el flujo internacional presentó una leve reducción.

En total, más de 52 millones de visitantes provinieron de otras zonas de Estados Unidos, lo que representa la mayor parte del total. Estos viajeros llegaron principalmente desde regiones cercanas y grandes ciudades como Filadelfia, Washington D.C. y Boston.

Por su parte, los turistas internacionales alcanzaron los 12,5 millones. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año anterior, se registraron aumentos en mercados específicos como Reino Unido, Italia y México.



Desde la organización turística se indicó que factores globales influyeron en la variación del turismo internacional durante el periodo analizado.

Nueva York Foto: Blu Radio

¿Cuál es el impacto que dejaron los turistas que visitaron Nueva York?

Los datos presentados por la entidad indican que el flujo turístico generó un impacto económico total cercano a los 84.700 millones de dólares. De esa cifra, más de 55.000 millones corresponden al gasto directo de los visitantes en sectores como alojamiento, alimentación, transporte y entretenimiento.

El informe también detalla que el turismo se mantiene como uno de los motores económicos de la ciudad, con efectos directos en el empleo y en las finanzas públicas.

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Entre los principales resultados se destacan:



Cerca de 397.000 empleos vinculados a la actividad turística

Aproximadamente 7.500 millones de dólares en ingresos fiscales

Beneficios extendidos a pequeñas empresas en los cinco distritos

La organización señaló que estos resultados reflejan la relevancia del turismo en la economía local.

MET en Nueva York Foto: Unsplash

¿Por qué Nueva York sigue siendo el destino más atractivo?

Aunque a nivel general, la Florida es el destino favorito para los estadounidenses con más de 140 millones de visitantes en 2025, el informe atribuye el posicionamiento de Nueva York -en cuanto a turismo internacional- a la diversidad de su oferta turística, que incluye actividades culturales, comerciales y de negocios.

En términos de motivación de viaje, la mayoría de visitantes llegó por ocio, mientras una parte importante lo hizo por compromisos laborales o eventos corporativos.

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Además, la infraestructura turística de la ciudad se mantiene estable. La ocupación hotelera promedio se ubicó en más del 84 %, con un volumen de noches reservadas que superó los 38 millones en el año.

La presidenta de la organización, Julie Coker, destacó en un comunicado que el turismo internacional tiene un peso significativo en la economía local, al representar cerca de la mitad del gasto total generado por los visitantes.

Nueva York, Estados Unidos Foto: Unsplash

¿Qué se espera para el turismo en 2026?

Las proyecciones de la entidad apuntan a un crecimiento moderado en la llegada de turistas durante 2026. Se estima que la ciudad podría superar los 66 millones de visitantes, con un aumento tanto en el turismo interno como en el internacional.

En particular, se prevé que:



Los viajes nacionales continúen en aumento

El turismo internacional recupere niveles previos

La demanda hotelera mantenga su tendencia al alza

Estas previsiones se dan en un contexto de recuperación gradual del turismo global, tras variaciones registradas en los últimos años.