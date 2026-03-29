Orlando busca atraer más turistas colombianos: qué hacer, cuánto cuesta y cómo planear el viaje

Orlando sigue consolidándose como uno de los destinos preferidos de los viajeros colombianos que visitan Estados Unidos. La ciudad, conocida mundialmente por sus parques temáticos, también está apostando por mostrar otras experiencias que pueden resultar atractivas para quienes buscan viajar con diferentes presupuestos.

Según explicó Leo Salazar, gerente de relaciones públicas de Visit Orlando, el mercado colombiano se ha convertido en uno de los más importantes para el destino en América Latina.

En 2024, Orlando recibió 75 millones de visitantes, de los cuales 343.000 llegaron desde Colombia, una cifra que podría crecer cerca de 4% en el próximo año. El aumento de vuelos directos también ha facilitado este crecimiento.



¿Por qué cada vez más colombianos viajan a Orlando?

Uno de los factores clave es la conectividad aérea. En los últimos meses se ha registrado un incremento importante en los vuelos directos entre Colombia y Orlando. “Solo en este trimestre los vuelos desde Colombia aumentaron cerca de 22%, en parte gracias a la ampliación de rutas de aerolíneas como LATAM”, explicó Salazar.

Actualmente, varias compañías operan vuelos hacia la ciudad, lo que ha facilitado el acceso para turistas y también para quienes visitan familiares o amigos.



Además, Orlando cuenta con una comunidad latina y colombiana creciente, lo que hace que muchos viajeros se sientan cómodos durante su estadía.

“El colombiano llega y se siente como en casa. Hay negocios latinos, restaurantes y personas que hablan español que pueden ayudar a los visitantes”, señaló.



¿Qué hacer en Orlando además de los parques?

Aunque muchos turistas viajan principalmente para visitar los parques temáticos, la ciudad ofrece una amplia variedad de planes alternativos.

Salazar destaca tres lugares que suelen sorprender a los visitantes:



Gatorland

Es uno de los parques más tradicionales de Orlando y está dedicado principalmente a los cocodrilos y la fauna típica de Florida.

Gatorland. Foto: Blu Radio

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Icon Park

Un complejo de entretenimiento con más de 25 atracciones, restaurantes y tiendas. Allí se encuentran lugares como museos interactivos, acuarios y la famosa rueda panorámica.



Dezerland Park

Un espacio que alberga una de las colecciones de autos más grandes del mundo, con vehículos históricos y modelos utilizados en películas como James Bond, Batman o Spider-Man.

“Muchas personas vienen solo por los parques temáticos, pero Orlando tiene más de 100 atracciones fuera de ellos”, explicó Salazar.



¿Es posible visitar Orlando con presupuesto limitado?

Uno de los mitos más comunes entre los viajeros es que Orlando es un destino exclusivamente costoso. Sin embargo, existen estrategias para reducir gastos durante el viaje.

Salazar recomienda no dedicar todos los días a los parques temáticos, ya que la ciudad tiene muchas actividades más económicas o incluso gratuitas.

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“Tenemos más de 30 atracciones que cuestan menos de 30 dólares, algunas por menos de 15 dólares y otras completamente gratuitas”, indicó.

Además, Orlando cuenta con más de 3.000 lagos, donde se pueden realizar actividades al aire libre como caminatas, paseos en kayak o picnics.

Otra recomendación es alternar los días de parque con actividades en la ciudad para aprovechar mejor el presupuesto.



¿Qué opciones de alojamiento existen en Orlando?

La ciudad cuenta con más de 500 hoteles, lo que permite encontrar alternativas para distintos presupuestos.

Los visitantes pueden optar por:



Hoteles económicos

Casas vacacionales

Alojamientos tipo tiempo compartido

Hoteles de lujo con servicios completos

Las casas vacacionales suelen ser una opción popular para familias grandes, ya que incluyen cocina y varias habitaciones, lo que permite ahorrar en comidas.

“Hay propiedades con dos habitaciones, pero también mansiones con hasta quince habitaciones, ideales para viajes familiares”, explicó Salazar.



¿Puede Orlando ser una base para viajar durante el Mundial de 2026?

Aunque Orlando no será sede directa de partidos del Mundial de fútbol de 2026, la ciudad busca posicionarse como punto estratégico para quienes visiten Estados Unidos durante el torneo.

Desde Orlando es posible viajar fácilmente a ciudades sede como Miami o Atlanta, ya sea en tren o en vuelos de corta duración.

Además, la ciudad cuenta con numerosos bares y restaurantes deportivos donde los visitantes podrán ver los partidos.

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“Orlando es una ciudad familiar e inclusiva. La idea es que quienes viajen por el Mundial puedan quedarse aquí y moverse a diferentes ciudades para ver los juegos”, concluyó Salazar.