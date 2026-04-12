Tiroteo en reconocido restaurante deja un muerto y varios heridos en Nueva Jersey

Un tiroteo registrado en la noche de este sábado 11 de abril dejó como saldo una persona muerta y al menos seis más heridas, en medio del pánico de quienes se encontraban en el restaurante de comidas rápidas al momento del ataque.

El hecho ocurrió hacia las 8:40 p. m. en un restaurante Chick-fil-A ubicado en Union Township, Nueva Jersey, sobre la Ruta 22. Según el reporte preliminar de las autoridades, varias personas fueron alcanzadas por disparos dentro del establecimiento, que se encontraba concurrido a esa hora.

🚨 A group of men stormed a Chick-fil-A on Route 22 in Union, New Jersey, just before 9 p.m. and opened fire behind the counter. Heavy police presence and a locked-down scene are in place.

pic.twitter.com/cxyp37J3Nb — Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) April 12, 2026

Aunque las causas del ataque aún no han sido establecidas, versiones recogidas por medios locales indican que varios sujetos, presuntamente encapuchados, ingresaron al sitio y abrieron fuego de manera indiscriminada, desatando caos entre clientes y trabajadores.

Testigos aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones en cuestión de segundos. Uno de ellos relató que se encontraba en la zona cuando oyó los disparos y, al acercarse, ya había presencia de unidades policiales atendiendo la situación.



Tras la emergencia, se desplegó un amplio operativo con participación de la policía, bomberos y servicios médicos. En videos que circulan en redes sociales se observa la llegada masiva de equipos de emergencia, así como a uniformados ingresando y saliendo del restaurante durante las labores de inspección.

🇺🇸 — Shooting at Chick-fil-A in Union Township, New Jersey.



At least six people were shot, with one pronounced dead at the scene.



The incident occurred Saturday evening around 8:40–8:45 p.m. at the Chick-fil-A on Route 22.



Police and the Union County Prosecutor’s Office are… pic.twitter.com/rBEyk4maPU — Vitamvivere (@Vitamvivere) April 12, 2026

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, aunque hasta el momento no se ha revelado información oficial sobre su estado de salud. Entre tanto, las autoridades iniciaron un operativo para ubicar a los responsables, quienes habrían huido del lugar tras el ataque.

Desde la Fiscalía del condado confirmaron que la investigación continúa en curso. Una portavoz señaló que se trata de un caso activo y que se entregarán más detalles conforme avancen las pesquisas.