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Blu Radio  / Mundo  / Tiroteo en reconocido restaurante deja un muerto y varios heridos en Nueva Jersey

Tiroteo en reconocido restaurante deja un muerto y varios heridos en Nueva Jersey

Autoridades investigan el ataque ocurrido en plena noche, mientras buscan a los responsables. Testigos reportaron momentos de pánico y una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

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