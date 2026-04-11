Bus que transportaba a turistas cayó por un barranco: dejó un muerto y más de 27 heridos

Un ciudadano británico de 77 años murió y otras 27 personas resultaron heridas de distinta consideración este viernes al precipitarse un autobús turístico por un terraplén de diez metros de alto en una carretera de la isla atlántica española de La Gomera, informaron fuentes de los servicios de emergencias.

Tanto el hombre fallecido como las personas heridas estaban alojados en un complejo turístico de Playa Santiago y se trasladaban hasta San Sebastián de La Gomera. Aparte del conductor, que es uno de los heridos, en el vehículo viajaban 27 turistas británicos, que eran todos los ocupantes.

One man has died and 27 people are being treated in hospital after a bus carrying British tourists crashed in the Canary Islands.



Police said the bus fell down a ravine as it was driving through the island of La Gomera. pic.twitter.com/q2VxOtz5gy — Channel 4 News (@Channel4News) April 10, 2026

El accidente de este autobús privado se produjo, como se puede observar en una fotografía difundida por emergencias, cuando se salió de la vía en una curva por motivos desconocidos y cayó varios metros.

Un muerto y 15 heridos, tres graves, en un accidente de autobús turístico en San Sebastián de La Gomera https://t.co/5RC15ibgy9 pic.twitter.com/7I9Pwumgxv — EL MUNDO (@elmundoes) April 10, 2026

No obstante, fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE indicaron, como una de las hipótesis, que el siniestro se debió a un fallo de los frenos, según lo manifestado por el conductor.



Es el momento en el que se inspecciona la guagua accidentada en La Gomera



El vehículo volcó y cayó por un desnivel de unos diez metros de alturahttps://t.co/rz70ZkBsJE pic.twitter.com/zRRT6s6lNt — Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) April 10, 2026

Hace aproximadamente un año, el 13 de mayo de 2025, también una mujer de 73 años falleció y otras once personas resultaron heridas al volcar un autobús en la carretera GM-2, en San Sebastián de La Gomera, cerca del lugar de este accidente.

La isla canaria de La Gomera, con una superficie de poco más 360 kilómetros cuadrados, tiene una escarpada orografía de gran riqueza natural, en la que destaca el bosque milenario del Parque Nacional de Garajonay.