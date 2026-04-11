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Bus que transportaba a turistas cayó por un barranco: dejó un muerto y más de 27 heridos

El accidente de este autobús se produjo, como se puede observar los videos, cuando se salió de la vía en una curva por motivos desconocidos y cayó varios metros.

Bus que llevaba a turistas cayó por un barranco: deja un muerto y más de 27 heridos
Bus que llevaba a turistas cayó por un barranco: deja un muerto y más de 27 heridos
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de abr, 2026

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