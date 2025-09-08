Publicidad

¿No habrá Eliminatorias Sudamericanas para Mundial 2030? Ojo, FIFA podría cambiarlo todo

Faltan dos años para que se reanude el camino al Mundial 2030, pero varios expertos comienzan a analizar el futuro de varias selecciones, entre esas, las sudamericanas.

Composición de cuatro imágenes de diferentes selecciones de fútbol celebrando sus goles en los partidos por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial.
Eliminatorias Sudamericanas //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:45 p. m.

Aún faltan dos años para que se reanuden las Eliminatorias en las diversas confederaciones mundiales, pero desde ya se habla de la sede del Mundial 2030, que será compartida por seis países en un hecho nunca visto en la historia del fútbol mundial, pero que traería cambios significativos para la Conmebol.

Eliminatorias Sudamericanas_AFP.jpg
Eliminatorias Sudamericanas
Foto: AFP

¿No habrá Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030?

La realidad es que todo apunta a que no habrá este sistema en Conmebol de cara al Mundial 2023. Esto debido a que Uruguay, Argentina y Paraguay oficiarán como parte de los organizadores, es decir, que tendrían su cupo asegurado para la Copa del Mundo y dejarían la federación con solo siete equipo.

Ahí es donde nace la posibilidad de que no se dé este formato para la próxima edición de la Copa del Mundo, pues actualmente la Conmebol tiene cupo para 7 equipos, 6 clasificados de manera directa y 1 de repechaje, por lo tanto, no habría ninguna competencia qué hacer ya que todos tendrían su cupo asegurado.

Selección Colombia en partido de la fecha Eliminatoria Sudamericana en Barranquilla
Selección Colombia en partido de la fecha Eliminatoria Sudamericana en Barranquilla
Foto: AFP

Si bien esto no ha sido confirmado ni por FIFA ni Conmebol, la posibilidad se encuentra sobre la mesa en donde habría un cambio significativo en el formato sudamericano, al igual que se ha hablado del posible surgimiento de la ‘Liga de Naciones’ de Conmebol, al mismo estilo que UEFA lo lleva haciendo desde hace años.

Otra posibilidad que, según versiones, se podría dar es que se reduzca el cupo de clasificados al Mundial y se puedan llevar a cabo las Eliminatorias sin problemas. Por ahora, nada ha sido confirmado y posiblemente hasta después de la Copa del Mundo 2026 habrá noticias de esto.

¿Por qué Uruguay, Argentina y Paraguay serán organizadoras?

En conmemoración de los 100 años de la Copa del Mundo, FIFA y Conmebol llegaron a un acuerdo para que estos tres países sean sede de los primeros partidos de la edición 2030, que luego se trasladará, continuará y terminará en Portugal, España y Marruecos, quienes son los que tendrán la mayoría de partidos de esa competición.

Uruguay vs. Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026
Uruguay vs. Argentina en las Eliminatorias
Foto: AFP

