Deschamps presentó la lista de Francia para el Mundial y habló de su futuro

Didier Deschamps, el técnico de la selección francesa, reveló la lista de jugadores convocados para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y entregó la convocatoria a menos de un mes del plazo máximo de inscripción. Además, en el noticiero de las 8:00 de la noche (horario local) de la cadena francesa TF1, el entrenador hizo el anuncio: este será su último Mundial dirigiendo a los 'bleus'.



Esta es la lista de Francia para la Copa del Mundo 2026

La lista no tuvo mayores sorpresas; sin embargo, Maxence Lacroix, jugador del Crystal Palace, es uno de los futbolistas cuya presencia no estaba prevista. Sobre esta convocatoria, Deschamps dijo en la emisión televisiva: “Maxence Lacroix es un jugador que seguimos esta temporada y la pasada. Tuvo la oportunidad, por la lesión de Saliba, de ir con nosotros a Estados Unidos”.



Lista de Francia para el Mundial 2026

Arqueros



Mike Maignan (AC Milan)

Robin Risser (RC Lens)

Brice Samba (Stade Rennais)

Defensas



Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain)

Théo Hernandez (Al-Hilal)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Koundé (FC Barcelona)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Mediocampistas



N’Golo Kanté (Fenerbahçe)

Manu Koné (AS Roma)

Adrien Rabiot (AC Milan)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Volantes



Maghnes Akliouche (AS Monaco)

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

Rayan Cherki (Manchester City)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Michael Olise (Bayern Munich)

Marcus Thuram (Inter Milan)

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Lo destacado de la convocatoria de Francia

Sobre Robin Risser, arquero del Lens y tercer guardameta, el entrenador declaró: “Es un rol específico. El criterio principal es la evolución deportiva. Comprendo que Lucas (Chevalier) pueda estar decepcionado, pero él no juega desde hace varios meses. En el momento en que hubiera tenido tiempo de juego, que no lo tuvo, Robin Risser se habría mantenido en nuestras opciones”. También agregó: “Si Lucas (Chevalier) no hubiese estado lesionado, probablemente habría jugado. Yo no sé, no soy Luis Enrique. Tener tiempo de juego es, forzosamente, un plus. Era lo que yo esperaba de él, fue lo que le dije en marzo. Desde enero no juega y su situación no mejoró”.

Sobre no haber seleccionado a Eduardo Camavinga, Deschamps afirmó: “Comprendo que haya una atención particular en los clubes de la Ligue 1, pero nosotros seguimos a todos los clubes de Europa. Maxence (Lacroix) le permite al grupo tener un mejor desempeño. Imagino la decepción de Eduardo (Camavinga), viene de una temporada complicada en la que jugó menos. Sigue siendo un jugador joven, pero yo tengo que tomar decisiones. Imagino su enorme decepción”.

Didier Deschamps también dio indicios y bromeó sobre el rol de Dembélé: “Ousmane (Dembélé) jugará como arquero (risas). Ousmane debe digerir todo lo que le ha pasado. Tiene algunas molestias físicas y debe gestionarlas. En la banda derecha está ahí. En marzo estuvo con nosotros. Es Balón de Oro y tendrá un rol importante con la selección. Tiene una libertad de juego en su club, como también la tiene en el equipo de Francia. Frente al Bayern estaba por la derecha. Ousmane es, por supuesto, un elemento muy importante para nosotros”.



Didier Deschamps, que dejará la selección gala después del Mundial, también se refirió a su futuro tras dirigir al equipo francés: “La selección francesa me va a hacer falta, hizo parte de mi vida durante 14 años. Pero no me voy a retirar. Voy a tener una vida. No he tomado una decisión, pero será algo diferente. Tengo la libertad de escoger y eso es un privilegio. No me prohíbo nada”. Por último, le preguntaron sobre la posibilidad de dirigir la selección de Italia, a lo que respondió: “No me prohíbo nada. Esta pregunta no es de actualidad. Lo más importante es el Mundial. Pero estoy disponible y todo el mundo lo sabe. Después veré”.

Por su parte, Kylian Mbappé, posible capitán de Francia, publicó un mensaje en X en el que comentó que esta será su tercera Copa del Mundo. Además, aseguró sentir un orgullo inmenso por representar a su país en la competencia más importante. Terminó declarando que intentará hacer sentir orgullosos a los franceses.

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Francia iniciará su camino mundialista el 16 de junio contra Senegal, en Nueva Jersey. Después jugará contra Irak el 22 de junio en Filadelfia y, posteriormente, el 27 de junio, se enfrentará a Noruega en Massachusetts. Su campo base será Boston. Antes de viajar a Estados Unidos, disputará dos partidos amistosos: el 4 de junio contra Costa de Marfil en Nantes y el 8 de junio frente a Irlanda del Norte, en Lille, al norte de Francia.