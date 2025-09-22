Dembélé gana el Balón de Oro: 22 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 22 de septiembre de 2025:



En la fecha 12 de la Liga BetPlay, el fútbol se vio enmarcado por nuevas decisiones arbitrales cuestionables .

. El entrenador del Pereira, Rafael Dudamel, explicó su posición sobre el polémico penal que le pitaron a su equipo en el partido contra el Boyacá Chicó.

que le pitaron a su equipo en el partido contra el Boyacá Chicó. En el fútbol femenino, el Deportivo Cali se ratificó como el campeón de la Liga BetPlay Dimayor, tras derrotar a Santa Fe por penales.

tras derrotar a Santa Fe por penales. Gonzalo Falcón, jugador de la primera división de Paraguay en el Deportivo Recoleta, fue expulsado tras conducta inapropiada contra el jugador Sebastián Moreno .

. Se desarrolló la premiación del Balón de Oro 2025, en Francia, donde Ousmane Dembélé fue el ganador.

Escuche el programa completo aquí: