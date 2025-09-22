En vivo
Dembélé gana el Balón de Oro: 22 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 22 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 22 de septiembre de 2025:

  • En la fecha 12 de la Liga BetPlay, el fútbol se vio enmarcado por nuevas decisiones arbitrales cuestionables.
  • El entrenador del Pereira, Rafael Dudamel, explicó su posición sobre el polémico penal que le pitaron a su equipo en el partido contra el Boyacá Chicó.
  • En el fútbol femenino, el Deportivo Cali se ratificó como el campeón de la Liga BetPlay Dimayor, tras derrotar a Santa Fe por penales.
  • Gonzalo Falcón, jugador de la primera división de Paraguay en el Deportivo Recoleta, fue expulsado tras conducta inapropiada contra el jugador Sebastián Moreno.
  • Se desarrolló la premiación del Balón de Oro 2025, en Francia, donde Ousmane Dembélé fue el ganador.

Escuche el programa completo aquí:

