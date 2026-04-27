Luis Enrique, listo para enfrentar al Bayern en Champions: "Para mí no hay favoritos"

Luis Enrique anticipa una semifinal “apasionante” ante el Bayern y descarta favoritismos. El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, analizó la previa de la semifinal de Champions League frente al Bayern Munich y dejó claro que la clave no estará únicamente en el poder ofensivo de ambos equipos, sino en el equilibrio colectivo.

El entrenador español fue directo al responder si el duelo, entre dos de los equipos más goleadores del continente, será un espectáculo ofensivo. “No, es al contrario. Si hay equipos que atacan muy bien, toca saber cómo defender, y esa es la clave. Aprovechar para atacar de la mejor manera y saber defender como equipo”, afirmó.

Luis Enrique Foto: AFP

Luis Enrique habló del momento en que se encuentra el PSG

Luis Enrique destacó que se trata de una serie atractiva para cualquier aficionado, más allá de los colores. “Es un partido para todos los hinchas. Son equipos que están en un buen momento”, señaló.

Sobre el estado de su plantel, aseguró que llega en condiciones óptimas a esta instancia. “Todos los entrenadores llegamos a esta parte final en las mejores condiciones. Estamos en semifinales y todos los jugadores están listos. Esta es la magia de la Champions League, que le da a los jugadores una energía especial”, explicó.



El técnico también insistió en que no hay un favorito claro en este tipo de eliminatorias. “Para mí no hay favoritos, fue lo mismo contra Chelsea o Liverpool. Cuando llegas a estos partidos, los pequeños detalles son importantes. Merecemos estar aquí, pero sabemos la dificultad que implica jugar contra el Bayern”, dijo.

En cuanto al nivel de su equipo, evitó autoproclamarse como el mejor de Europa, aunque defendió el rendimiento colectivo. “Depende del gusto. Estamos contentos con lo que hemos hecho. Para estar aquí tenemos que ser ambiciosos y queremos ir aún más lejos”, comentó.

También opinó sobre los jugadores del Bayern Munich y su técnico

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Al comparar el rendimiento de ambos clubes, reconoció la regularidad del conjunto alemán. “Ellos están un poco mejor en términos de resultados, solo han perdido dos partidos. Pero si hablamos de lo que mostramos como equipo, estamos muy arriba. No hay un equipo mejor que nosotros”, afirmó.

Luis Enrique anticipó además que la elección de la alineación no será compleja : “Será una lotería cuando seleccione a los jugadores. Todos están listos. No importa quiénes arranquen, pondré a los que considere mejores, pero necesitaremos a todos en esta semifinal”, explicó.

En lo táctico, dejó clara su postura: “Toca atacar más que defender si queremos ganar. No vamos a negociar”, aseguró. También subrayó el rol del entrenador en la gestión emocional del grupo: “Hay que encontrar una balanza entre calmarlos y motivarlos”.

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Finalmente, elogió al rival y a su entrenador. “Me gustan todos los jugadores del Bayern, no solo Olise. Individualmente son muy buenos y Vincent Kompany es un entrenador de muy alto nivel. Es uno de los equipos que más me gusta ver”, concluyó.