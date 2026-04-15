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Lucho brilla en la Champions: 15 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 15 de abril de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 15 de abril de 2026:

  • Lucho Díaz brilla en la Liga de Campeones. Se definieron las llaves de cuartos de la Champions League entre Bayern Múnich vs. Real Madrid y Arsenal vs. Sporting de Lisboa.
  • Juan Guillermo Cuadrado habló sobre su ilusión de jugar su tercer Mundial con la Selección Colombia.

  • Polémico discurso del técnico del Deportes Tolima, Lucas González, en medio de la pausa de hidratación en la Copa Libertadores.

    Escuche el programa completo aquí:

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