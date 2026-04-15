Lucho brilla en la Champions: 15 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 15 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 15 de abril de 2026:
- Lucho Díaz brilla en la Liga de Campeones. Se definieron las llaves de cuartos de la Champions League entre Bayern Múnich vs. Real Madrid y Arsenal vs. Sporting de Lisboa.
- Juan Guillermo Cuadrado habló sobre su ilusión de jugar su tercer Mundial con la Selección Colombia.
Polémico discurso del técnico del Deportes Tolima, Lucas González, en medio de la pausa de hidratación en la Copa Libertadores.
Escuche el programa completo aquí: