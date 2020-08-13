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Blu Radio  / Semifinales de Champions

Semifinales de Champions

  • Luis Díaz y Luis Javier Suárez
    Luis Díaz y Luis Javier Suárez
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Realidades diferentes para Luis Díaz y Lucho Suárez en la Champions League

    Bayern Múnich, con gol decisivo de Luis Díaz, avanzó a semifinales tras eliminar al Real Madrid. Arsenal también clasificó y enfrentará al Atlético.

  • Atletico de madrid
    AFP
    Javier SORIANO/AFP
    Fútbol

    PSG y Atlético avanzan a semifinales tras intensos duelos de Champions

    Se conocieron los primeros equipos que sellaron su paso a semifinales de la Champions League. Esto, tras eliminar a Liverpool y Barcelona en intensas series que se definieron en los partidos de vuelta.

  • PSG, a la final de la Champions League
    PSG, a la final de la Champions League
    Foto: AFP
    Fútbol

    PSG jugará la segunda final de su historia en Champions al ganarle al Arsenal

    Francia aspirará a su segundo título de campeón de Europa, ya que en el pasado únicamente pudo lograr coronarse en una ocasión, con el Marsella en 1993.

  • Barcelona a Inter empataron en semis de Champions
    Barcelona a Inter empataron en semis de Champions
    Foto: AFP
    Fútbol

    Emocionante empate entre Barcelona e Inter por la semifinal de la Champions League

    El conjunto italiano estuvo tres veces en ventaja, pero no pudo mantener la diferencia. El partido de vuelta se jugará en Italia.

  • Barcelona vs. Inter por la semifinal de la Champions League
    Barcelona vs. Inter por la semifinal de la Champions League
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Barcelona vs. Inter por la Champions League: casa de apuesta da su favorito

    Hansi Flick decidió repetir en este partido el once que salió en la final de la Copa del Rey ganada el sábado al Real Madrid por 3-2 en la prórroga.

  • Dembelé anotó el gol de la victoria del PSG
    Dembelé es uno de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro en 2025
    Foto: AFP
    Fútbol

    Con este gol de Dembélé, PSG derrota a Arsenal y se acerca a la final de la Champions

    Faltan 90 minutos para definir esta serie, pero la balanza se inclina ante el equipo de Luis Enrique que jugará la próxima semana en París.

  • Real Madrid vs. Arsenal.
    Real Madrid vs. Arsenal.
    Foto: X @realmadrid / @ArsenalEspanol
    EN VIVO
    Fútbol

    EN VIVO Real Madrid - Arsenal: cuartos de final de la Champions League; acá las nóminas

    Real Madrid perdió 3-0 en la ida de los cuartos de final y esperan que, con el calor de su público, le pueda dar vuelta al resultado y consiga otra épica remontada.

  • Barcelona regresa a semifinales de la Champions League
    Barcelona regresa a semifinales de la Champions League
    Foto: AFP
    Fútbol

    Barcelona regresa a semis de Champions al eliminar a Dortmund: ¿cuántos años pasaron?

    El rival del equipo catalán saldrá de la eliminatoria Inter de Milán-Bayern de Múnich.

  • PSG clasifica a semis de Champions ante Aston Villa
    PSG clasifica a semis de Champions ante Aston Villa
    Foto: AFP
    Fútbol

    PSG sufre con Aston Villa, pero clasifica a semis de la Champions

    Los villanos estuvieron cerca de igualar el marcador global para alargar la definición, pero los parisinos terminaron celebrando como visitantes.

  • Real Madrid llega a una nueva final en la Champions
    Real Madrid llega a una nueva final en la Champions
    Foto: AFP
    Fútbol

    Real Madrid va por la 15 en Champions: emocionante remontada en semis ante Bayern

    Con un doblete de Joselu, el Real Madrid de Ancelotti volverá a disputar una final de la Liga de Campeones. La cita será el 1 de junio contra el Dortmund.

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