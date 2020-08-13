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Semifinales de Champions
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Realidades diferentes para Luis Díaz y Lucho Suárez en la Champions League
Bayern Múnich, con gol decisivo de Luis Díaz, avanzó a semifinales tras eliminar al Real Madrid. Arsenal también clasificó y enfrentará al Atlético.
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PSG y Atlético avanzan a semifinales tras intensos duelos de Champions
Se conocieron los primeros equipos que sellaron su paso a semifinales de la Champions League. Esto, tras eliminar a Liverpool y Barcelona en intensas series que se definieron en los partidos de vuelta.
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PSG jugará la segunda final de su historia en Champions al ganarle al Arsenal
Francia aspirará a su segundo título de campeón de Europa, ya que en el pasado únicamente pudo lograr coronarse en una ocasión, con el Marsella en 1993.
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Emocionante empate entre Barcelona e Inter por la semifinal de la Champions League
El conjunto italiano estuvo tres veces en ventaja, pero no pudo mantener la diferencia. El partido de vuelta se jugará en Italia.
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Barcelona vs. Inter por la Champions League: casa de apuesta da su favorito
Hansi Flick decidió repetir en este partido el once que salió en la final de la Copa del Rey ganada el sábado al Real Madrid por 3-2 en la prórroga.
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Con este gol de Dembélé, PSG derrota a Arsenal y se acerca a la final de la Champions
Faltan 90 minutos para definir esta serie, pero la balanza se inclina ante el equipo de Luis Enrique que jugará la próxima semana en París.
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EN VIVO Real Madrid - Arsenal: cuartos de final de la Champions League; acá las nóminas
Real Madrid perdió 3-0 en la ida de los cuartos de final y esperan que, con el calor de su público, le pueda dar vuelta al resultado y consiga otra épica remontada.
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Barcelona regresa a semis de Champions al eliminar a Dortmund: ¿cuántos años pasaron?
El rival del equipo catalán saldrá de la eliminatoria Inter de Milán-Bayern de Múnich.
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PSG sufre con Aston Villa, pero clasifica a semis de la Champions
Los villanos estuvieron cerca de igualar el marcador global para alargar la definición, pero los parisinos terminaron celebrando como visitantes.
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Real Madrid va por la 15 en Champions: emocionante remontada en semis ante Bayern
Con un doblete de Joselu, el Real Madrid de Ancelotti volverá a disputar una final de la Liga de Campeones. La cita será el 1 de junio contra el Dortmund.