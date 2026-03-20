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Jhon Durán, de ser uno de los delanteros más prometedores a estar a un paso de quedarse sin Mundial

El artillero de 22 años fue nuevamente dejado de lado en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de finales de marzo.

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