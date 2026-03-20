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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Aficionados del Junior provocaron desmanes en el estadio Atanasio Girardot

Aficionados del Junior provocaron desmanes en el estadio Atanasio Girardot

El compromiso deportivo frente a Independiente Medellín estuvo detenido por cerca de 10 minutos, mientras que las autoridades buscan a los responsables de estos hechos.

Partido Medellín-- Junior se vio interrumpido por la presencia de hinchas en el campo de juego.
Partido Medellín-- Junior se vio interrumpido por la presencia de hinchas en el campo de juego.
Captura de video
Por: Danilo Arias Henao
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Actualizado: 20 de mar, 2026

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