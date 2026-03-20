Aficionados del Junior provocaron desmanes en el estadio Atanasio Girardot

El partido entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla en la noche de este 19 de marzo fue el escenario nuevamente para que hinchas del equipo visitante se llevaran el protagonismo tras provocar algunos desmanes en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

El antecedente, muy recordado y que dejó imágenes impactantes, ocurrió en el mismo escenario deportivo, pero en un compromiso entre los ‘tiburones' y Atlético Nacional a finales de septiembre de 2024. Allí, la hinchada del equipo barranquillero protagonizó una batalla campal con los aficionados 'verdes' en límites entre la tribuna Norte y Occidental en un hecho que dejó varias personas heridas.

Las versiones preliminares indican que en los últimos hechos, algunos fanáticos del Junior de Barranquilla ingresaron infiltrados para acompañar a su equipo a varias zonas de la tribuna Sur y Occidental, pero en medio del compromiso que ganaba Medellín dos por cero, cuando faltaban 10 minutos para terminarse, se produjo, al parecer, una provocación que terminó con un enfrentamiento entre hinchas de ambos equipos e incluso los visitantes muy cerca de los banquillos de los clubes.

Ante la situación el central del compromiso, Andrés Rojas, detuvo el partido y ordenó que los jugadores ingresaran al túnel que lleva a los camerinos hasta que la policía lograra controlar la situación.



Al frente de la novedad estuvo el propio comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Bello, quien pocos minutos después y en una corta conversación con el central, indicó que los hinchas visitantes fueron retirados del escenario, controlados los desmanes y se pudo reanudar el compromiso que terminó ganando Medellín.

Por ahora, y a pesar de que la situación no pasó a mayores, las autoridades en la capital de Antioquia esperan que con la ayuda de las cámaras de seguridad que hay en el escenario deportivo se puedan identificar a las personas que comenzaron con las provocaciones y no descartan empezar procesos sancionatorios teniendo en cuenta la prohibición que existía desde los hechos ocurridos con Atlético Nacional para la llegada de cualquier barra de equipos visitantes a la ciudad.

De igual manera, se espera un balance acerca del estado de salud de los hinchas del Junior y cómo lograron su ingreso, incluso, de parafernalia, al máximo escenario deportivo de los antioqueños.