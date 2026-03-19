En Medellín suspendieron apertura de vía por movimientos de tierra y omisiones de normas

Una obra que se adelantaba en un sector ubicado entre las veredas Potrerito y La Florida, en el corregimiento San Antonio de Prado, fue suspendida luego de evidenciarse movimientos de tierra destinados a la apertura de vía, la cual se adelantaba sin licencia, según confirmó la Alcaldía de Medellín.

Durante la inspección se identificó que los trabajos abarcaban aproximadamente 8.082 metros cuadrados, una superficie similar a la de toda la Plaza Botero en el Centro de Medellín. En la parte superior de los predios intervenidos, se encontraron trabajos en el terreno destinados a la conformación de una vía de acceso interno, mientras que no se encontró señalización ni vallas informativas que evidenciaran los permisos para realizar estas actividades.

"Este caso es especialmente sensible, porque el sector intervenido se encuentra dentro del retiro de cien metros de un humedal y sobre la franja de protección de la quebrada La Mangualo, zonas que cumplen funciones ambientales fundamentales para el territorio. En estos lugares existen restricciones claras para intervenir el suelo", expresó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez.

En la inspección, las autoridades recolectaron datos sobre lo que sucedía en el sitio y con esa información se elaboraron documentos donde se describe el estado del área, el tamaño de la intervención y los posibles impactos en el entorno. Estos servirán como base para las acciones que deba adelantar la autoridad.



De acuerdo con la Alcaldía, la revisión se realizó con las secretarías de Medio Ambiente, Seguridad y Convivencia, la Corregiduría de San Antonio de Prado, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, con lo que fue posible adelantar una verificación del lugar y recopilar la información necesaria para continuar con el trámite correspondiente.

Por lo pronto, los documentos fueron remitidos a la Corregiduría, dependencia encargada de adelantar el proceso policivo para establecer responsabilidades frente a los hechos identificados y definir las medidas que deberán adoptarse en el área.