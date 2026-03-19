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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín suspendieron apertura de vía por movimientos de tierra y omisiones de normas

En Medellín suspendieron apertura de vía por movimientos de tierra y omisiones de normas

Las intervenciones las realizaron en un área cercana a los 8.082 metros cuadrados, dimensiones comparables al tamaño de la Plaza Botero.

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