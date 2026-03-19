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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Jugador estrella sufre una traumática lesión en duelo entre Gremio vs. Vitoria: salió en ambulancia

Jugador estrella sufre una traumática lesión en duelo entre Gremio vs. Vitoria: salió en ambulancia

En un choque fortuito durante una disputa por el balón el lateral izquierdo del Gremio, Marlon, sufrió una torsión extrema en la pierna derecha que causó una lesión severa.

lesión de marlon.jpg
Terrible lesión de Marlon, de Gremio de Brasil.
Foto: captura de video en X, @sr_farieta.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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