Jugador estrella sufre una traumática lesión en duelo entre Gremio vs. Vitoria: salió en ambulancia

El partido correspondiente a la Serie A del Brasileirao entre Gremio y Vitoria terminó con un final inesperado y lleno de preocupación tras la grave lesión que sufrió el lateral izquierdo del Gremio, Marlon.

En un choque fortuito durante una disputa por el balón, Marlon sufrió una torsión extrema en la pierna derecha que causó una lesión severa, generando conmoción tanto en los jugadores como en la afición presente en el estadio Arena do Grêmio.

El encuentro, que concluyó con victoria de Gremio 2-0 gracias a los goles de Camutanga y Francis Amuzu, tuvo momentos de alta tensión por la situación médica del jugador. El ambiente en el campo se sumió en incertidumbre absoluta cuando Marlon tuvo que ser retirado en camilla; no obstante, recibió una ovación de los jugadores y los aficionados por su esfuerzo y valentía pese al duro golpe.

El balance del partido mostró un dominio compartido en la posesión, con Vitoria controlando el 53 % del balón, aunque Gremio fue más efectivo en la ofensiva, con 15 remates frente a 8 de su rival. Sin embrago, la preocupación por la estrella de Gremio fue el foco principal al final del juego.



Video del momento de la terrible lesión

El instante exacto en el que Marlon sufre la lesión dejó a todos los presentes sin palabras, el video que ha circulado por redes sociales muestra la gravedad del incidente. Los jugadores del Vitoria quedaron paralizados y algunos compañeros del Gremio no pudieron contener las lágrimas.



La reacción que la gran mayoría de los jugadores tuvieron al ver el hecho fue llevar sus manos a la cabeza completamente asombrados. A pesar del impacto, Marlon mostró una fortaleza admirable al salir del campo.

El jugador del Vitoria con el que colisionó Marlon quedó completamente desconsolado, sujetándose la cabeza con las manos. Varios compañeros de Gremio no pudieron contener las lágrimas.

Lesão do Marlon, do Grêmio.



Quebrou a perna.pic.twitter.com/duc0TKRDHn — Futebol Breaking (@FutebolBreaking) March 19, 2026

En el video se observa al futbolista tendido sobre el césped tras un choque con un rival durante el partido. El jugador cae de espaldas mientras sostiene su pierna, evidenciando el dolor inmediato; luego de ver su pierna, inmediatamente mira a su entrenador y pide el cambio.

Publicidad

Su pierna queda en una posición forzada tras el impacto, lo que deribó a una lesión en la zona inferior. A pesar de la gravedad de la lesión, el futbolista abandonó el campo con gran fortaleza, e incluso respondió con un aplauso a las gradas desde la camilla, antes de ser trasladado en ambulancia fuera del estadio.

